U čuvenom "Teatru Šatle" u Parizu sinoć je održana svečana ceremonija dodele Zlatne lopte, najprestižnijeg individualnog priznanja u svetu fudbala.

Crvenim tepihom prodefilovale su brojne poznate ličnosti iz sveta fudbala, a veliku pažnju privukao je legendarni nemački kapiten i bivši trener Partizana, Lotar Mateus.

Na glamurozni događaj u prestonici Francuske slavni Nemac je došao sa svojom novom, 38 godina mlađom izabranicom - Terezom Zomer, 26-godišnjom influenserkom od koje se poslednjih meseci praktično ne razdvaja.

Buran ljubavni život

Mateus iza sebe ima veoma burnu ljubavnu istoriju od pet brakova, pet razvoda, decu iz tri različite veze i ljubavne priče koje su često privlačile pažnju više nego njegovi sportski uspesi.

Poslednja supruga, Ruskinja Anastasija Klinko, bila je 27 godina mlađa od njega, ali sada je i taj "rekord" oboren, pošto je nova izabranica čak 38 godina mlađa od slavnog Nemca. Iz braka sa Ruskinjom Anastasijom ima sina, a pre toga bio je u braku i sa Srpkinjom Marijanom, Ukrajinkom Kristinom (koju je oženio kada je imala 21), kao i sa Nemicama Silvijom i Lolitom, sa kojima ima troje dece.

Mateusova nova devojka studirala je ekonomiju i menadžment na jednom koledžu u Londonu, a zatim i psihologiju. Uspešno se bavi manekenstvom i izuzetno je popularna na društvenim mrežama.

Da Mateus nije jedini koji ljubi atraktivnu Terezu, pokazuju i fotografije na njenom Instagram profilu gde se nalazi i slika prisnog momenta sa jednom devojkom.

