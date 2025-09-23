Slušaj vest

Fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Francuske, Usman Dembele, osvojio je Zlatnu loptu, najprestižniju individualnu nagradu koju ugledni "Frace Football" dodeljuje najboljem igraču na planeti u prethodnoj sezoni.

Dembele je prošle sezone sa Pari Sen Žermenom osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup, pa je veliko priznanje, čini se zasluženo, završilo u njegovim rukama. Odigrao je Dembele sezonu karijere, postigao 35 golova, upisao 16 asistencija, ispisao istoriju sa svojim klubom i potpuno zasenio konkurenciju.

Iza njega u izboru za najboljeg ostali su igrač Barselone Lamine Jamal, fudbaler PSŽ-a Vitinja i igrač Liverpula Mohamed Salah.

Nakon što je primio nagradu o legendarnog Ronaldinja, bivšeg osvajača Zlatne lopte, Dembele je održao jedan izuzetno emotivan govor.

Zahvalio se Francuz saigračima, trenerima, selektoru Francuske, ali i svom bivšem klubu Barseloni i slavnom Mesiju od koga je, kako kaže, toliko toga naučio, a onda je na red došla porodica i emocije su ga potpuno savladale.

Drhtavim glasom spomenuo je majku i suze su počele da liju niz njegovo lice.

"Mojoj majci... Želim da ti se zahvalim. Uvek si bila tu za mene, mama. Mojoj porodici, toliko toga smo doživeli zajedno. Prošli smo kroz sve. Uvek ćemo biti zajedno", rekao je uplakani Francuz.

Nakon njegovih reči viđena je jedna izuzetno dirljiva scena. Njegova majka izašla je na pozornicu i usledio je snažan zagrljaj.

