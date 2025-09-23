SELTIKU NEĆE BITI PRIJATNO NA MARAKANI: Crvena zvezda prodala sve karte za istočnu tribinu!
FK Crvena zvezda igra protiv Seltika u sredu od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić".
Biće to prva utakmica fudbalera Crvene zvezde u grupnoj fazi Lige Evrope.
Ljudi iz FK Crvena zvezda žele da popularna Marakana bude puna, jer su svesni da uz pomoć vernih navijača mogu da se nadaju pozitivnom rezultatu u okršaju sa slavnim Seltikom. Škoti su kao i crveno-beli igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, ali nisu prošli, jer su ispali od Kairata iz Kazahstana.
Prema saznanjima Kurira, istočna tribina je rasprodata, dok je za zapadnu i severnu ostalo još malo karata. Najviše ulaznica ima za južnu tribinu, a u Crvenoj zvezdi se nadaju velikoj poseti svojih navijača.
I Seltik će imati podršku svojih pristalica. Najmanje 2.500 navijača kluba iz Škotske dolazi u Beograd, a prema nekim informacijama njihov broj mogao bi biti i veći.
Cene pojedinačnih ulaznica:
Sever /Jug – 1.200 dinara
Istok – 2.200 dinara
Zapad – 2.600 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara
Aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede ulaznice za sva četiri evropska meča po ceni od tri. Cene su sledeće:
Sever /Jug – 3.600 dinara
Istok – 6.600 dinara
Zapad – 7.800 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 24.000 dinara