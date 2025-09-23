Slušaj vest

FK Crvena zvezda igra protiv Seltika u sredu od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić".

Biće to prva utakmica fudbalera Crvene zvezde u grupnoj fazi Lige Evrope.

Delije koreografija pred utakmicu sa Lehom Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Ljudi iz FK Crvena zvezda žele da popularna Marakana bude puna, jer su svesni da uz pomoć vernih navijača mogu da se nadaju pozitivnom rezultatu u okršaju sa slavnim Seltikom. Škoti su kao i crveno-beli igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, ali nisu prošli, jer su ispali od Kairata iz Kazahstana.

Prema saznanjima Kurira, istočna tribina je rasprodata, dok je za zapadnu i severnu ostalo još malo karata. Najviše ulaznica ima za južnu tribinu, a u Crvenoj zvezdi se nadaju velikoj poseti svojih navijača.

I Seltik će imati podršku svojih pristalica. Najmanje 2.500 navijača kluba iz Škotske dolazi u Beograd, a prema nekim informacijama njihov broj mogao bi biti i veći.

Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever /Jug – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara

Aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede ulaznice za sva četiri evropska meča po ceni od tri. Cene su sledeće:

Sever /Jug – 3.600 dinara

Istok – 6.600 dinara

Zapad – 7.800 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 24.000 dinara

