UEFA ozbiljno razmatra status klubova iz Izraela u svojim takmičenjima, a lobiji većine zemalja zapadne Evrope čine sve da Makabi iz Tel Aviva bude izbačen.

Razlog je političke prirode, odnosno rat između Izraeal i Palestine. A, mnogi se sada pitaju kakve to ima veze sa Crvenom zvezdom i zagrebačkim Dinamom.

Zavisi od UEFA i politike - Žarko Lazetić, trener Makabija iz Tel Aviva Foto: Starsport©

Evo, o čemu se radi. Onog časa kada se pojavila opcija da bi UEFA mogla da izbaci Makabi iz Tel Aviva kojeg predvodi Srbin Žarko Lazetić i za koji igra Kristijan Belić, u zagrebačkom Dinamu su pomislili da će lako upisati tri boda i da neće morati da putuju u Srbiju, u Bačku Topolu, gde Makabi igra svoje međunarodne utakmice.

Ali, od toga nema ništa! I ako se desi da UEFA suspenduje Makabi iz Tel Aviva, zagrebački Dinamo neće dobiti tri boda. Naime, situacija će se u Ligi Evrope zakomplikovati u toj meri da Dinamo do kraja ligaške faze neće znati koliko ima bodova, objavili su statističari platforme "Football Meets Data".

I tu sada na scenu stupa pravilo UEFA, koje su u Hrvatskoj nazvali "bizarnim". O čemu se radi. Ukoliko dođe do ovakvih situacija, odnosno izbacivanja jedne od ekipe iz takmičenja, protivnicima neće automatski biti dodeljena po tri boda, već prosečan broj bodova koje su osvojili svi klubovi u istom šeširu protiv klubova iz šešira izbačenog kluba.

I tu sada dolazimo do konekcije između Crvene zvezde i Dinama, jer su Zagrepčani bili u prvom šeširu na žrebu, a Beograđani u drugom, kao i Makabi iz Tel Aviva. Dinamo će konkretno zavisiti od sledećih utakmica: Braga (šešir 2) - Fejenord (šešir 1), Lion (2) - Salcburg (1), Crvena zvezda (2) - Lil (1), Ferencvaroš (2) - Rendžers (1), Seltik (2) - Roma (1), Plzenj (2) - Porto (1), Fenerbahče (2) - Aston Villa (1), PAOK (2) - Betis (1).

Na primer, ako u osam navedenih utakmica klubovi iz prvog šešira osvoje ukupno 14 bodova, prosek će biti 1,75 bodova. I toliko će se dodati na Dinamov konto. Opet, još nije doneta konačna odluka o tome, hoće li Makabi iz Tel Aviva kao predstavnik Izraela biti izbačen iz takmičenja.