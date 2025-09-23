Slušaj vest

"Rafinja peti, to je stvarno besmisleno", napisao je 33-godišnji napadač na Instagramu, komentarišući objavu profila "Ofuiclear" sa listom najboljih deset igrača sveta u izboru za prestižnu nagradu.

Zlatna lopta za 2025. godinu pripala je Francuzu Usmanu Dembeleu, fudbaleru Pari Sen Žermena, kluba u kojem je Nejmar igrao od 2017. do 2023. godine.

Rafinja je prošle sezone u dresu Barselone upisao 34 gola i 25 asistencija na 57 utakmica, ali su ispred njega završili saigrač Lamin Jamal (drugo mesto), Portugalac Vitinja iz PSŽ-a (treći), te Egipćanin Mohamed Salah iz Liverpula (četvrti).

Prošle godine u Brazilu su se takođe čule brojne kritike nakon što je Zlatnu loptu osvojio Španac Rodri, dok je Vinisijus Žunior zauzeo drugo mesto, iako je bio ključni čovek Real Madrida u osvajanju Lige šampiona.

Poslednji Brazilac koji je osvojio Zlatnu loptu bio je Kaka 2007. godine. Nejmar, koji danas nastupa za Santos, svoj matični klub, najveći uspeh u ovom izboru ostvario je 2015. i 2017, kada je oba puta završio na trećem mestu, iza Lea Mesija i Kristijana Ronalda.

(Beta)

