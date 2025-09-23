Slušaj vest

Kako je preneo list Republika, zabrana je naložena na osnovu saveta Policijske uprave Napulja i u skladu sa odlukama Pokrajinskog komiteta za javni red i bezbednost.

Prema toj odluci, navijači Ajntrahta neće moći da kupe ulaznicu ni za jedan sektor stadiona u Napulju za utakmicu 4. novembra.

Između navijača dva kluba 2023. godine, uoči revanša u nokaut fazi Lige šampiona, izbile su velike tuče na ulicama Napulja.

Nasilje je izbilo nakon što se 470 najvatrenijih navijača Ajntrahta, kojima je bilo zabranjeno da uđu na stadion, okupilo u centru grada.

Policija je tada uhapsila petoricu navijača Napolija i trojicu navijača Ajntrahta. U neredima su povređena dva policajca, obližnji automobili su zapaljeni, a devetorici nemačkih navijača ukazana je lekarska pomoć, nekima i izbog ubodnih rana.

