Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi odlučio da stavi dva nova imena na spisak uoči dolaska Albanije u Leskovac.
POSLE DEBAKLA OD ENGLESKE U SRCU BEOGRADU: Piksi menja spisak igrača, dva nova imena u selekciji Srbije!
Aleksandar Stanković i Andrej Ilić, mogli bi da budu nova lica u Fudbalskoj reprezentaciji Srbije u oktobarskom okupljanje.
Sin Dejana Stankovića igra sjajno od starta sezone u dresu Klub Briža, te nije iznenađenje što mu je stigao poziv od Dragana Stojkovića, preneo je "Sport klub".
Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska Foto: Starsport
Sa druge strane, Andrej Ilić je uspeo da pronađe sreću u Union Berlinu, posle slabog perioda u Lilu, gde je imao i peh sa povredom, a u vikendu za nama je upisao četiri asistencije u pobedi protiv Ajntrahta (4:3).
Srbija će se u oktobru sastati sa Albanijom i Andorom, nakon septembarskog debakla gde je poražena u Beogradu od Engleske sa 5:0.
