Aleksandar Stanković i Andrej Ilić, mogli bi da budu nova lica u Fudbalskoj reprezentaciji Srbije u oktobarskom okupljanje.

Sin Dejana Stankovića igra sjajno od starta sezone u dresu Klub Briža, te nije iznenađenje što mu je stigao poziv od Dragana Stojkovića, preneo je "Sport klub".

Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska Foto: Starsport

Sa druge strane, Andrej Ilić je uspeo da pronađe sreću u Union Berlinu, posle slabog perioda u Lilu, gde je imao i peh sa povredom, a u vikendu za nama je upisao četiri asistencije u pobedi protiv Ajntrahta (4:3).

Srbija će se u oktobru sastati sa Albanijom i Andorom, nakon septembarskog debakla gde je poražena u Beogradu od Engleske sa 5:0.

