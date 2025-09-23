NAJMISTERIOZNIJA ŽENA FUDBALERA: Njen muž proglašen za najboljeg na svetu, a na celom internetu postoji samo jedna njena slika gde joj se vidi lice
Usman Dembele je u ponedeljak uveče proglašen zvanično za najboljeg fudbalera na svetu.
Fudbaler PSŽ-a je na dodeli "Zlatne lopte" u Parizu stigao bez supruge Rime Edbuše, koja važi za najmisteriozniju ženu fudbalera.
A upravo je ona najzaslužnija za njegovu karijeru.
Dembele se oženio u tajnosti 2021. godine, kada je imao 24 godine. Čak ni njegov klub Barselona tada nije znala za venčanje. Na slavlju je, osim članova najbliže rodbine, bio samo jedan fudbaler - Dajo Upamekano, njegov cimer iz reprezentacije Francuske.
Upravo je na pomenutoj svadbi nastala jedina fotografija koja se može pronaći na internetu, a na kojoj se vidi lice Rime.
Rođena Marokanka je inače aktivna na društvenim mrežama, ali objavljuje isključivo fotografije sa prekrivenim licem.
Upravo se Edbuše označava kao osoba koja je "smirila" Dembelea koji blista u poslednje vreme u Pari Sen Žermenu. Do svadbe je bio lenj, stalno povređen, igrao je po ceo dan video-igre, ali se to promenilo... Izgleda da je prigrlio njenu "mirniju" stranu ličnosti.