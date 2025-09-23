Slušaj vest

Usman Dembele je u ponedeljak uveče proglašen zvanično za najboljeg fudbalera na svetu.

1/6 Vidi galeriju Dodela Zlatne lopte u Parizu 2025. Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

A upravo je ona najzaslužnija za njegovu karijeru.

Dembele se oženio u tajnosti 2021. godine, kada je imao 24 godine. Čak ni njegov klub Barselona tada nije znala za venčanje. Na slavlju je, osim članova najbliže rodbine, bio samo jedan fudbaler - Dajo Upamekano, njegov cimer iz reprezentacije Francuske.

Upravo je na pomenutoj svadbi nastala jedina fotografija koja se može pronaći na internetu, a na kojoj se vidi lice Rime.

Usman Dembele, Rima Edbuše Foto: Instagram

Rođena Marokanka je inače aktivna na društvenim mrežama, ali objavljuje isključivo fotografije sa prekrivenim licem.

Upravo se Edbuše označava kao osoba koja je "smirila" Dembelea koji blista u poslednje vreme u Pari Sen Žermenu. Do svadbe je bio lenj, stalno povređen, igrao je po ceo dan video-igre, ali se to promenilo... Izgleda da je prigrlio njenu "mirniju" stranu ličnosti.