bio je to težak poraz

Fudbaleri Partizana nedavno su u Humskoj doživeli poraz od ljutog rivala Crvene zvezde rezultatom 2:1 u okviru 177. večitog derbija.

Uprkos porazu, navijači Partizana nisu bili razočarani odnosom i borbenošću mladih nada "parnog valjka", a da su crno-beli imali malo više sreće i iskustva, mogli su možda da ostanu i ne poraženi na svom terenu.

Potpuno druga slika od one iz 2024. godine, kada je Crvena zvezda u 174. večitom derbiju, na današnji dan 23. septembra, raznela Partizan i slavila sa 4:0 u Humskoj.

Bila je to bolna noć za "grobare", koji su tokom većeg dela meča terali sa klupe tadašnjeg trenera Partizana Aleksandra Stanojević. Na kraju, Stanojević je na konferenciji za medije podneo ostavku, ali gorak ukus nakon pokera Zvezde u Humskoj - ostao je do dan danas!

Strelci za Zvezdu na tom derbiju bili su Silas i Šerif, koji je uzgred postigao i het-trik u Humskoj.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA 0:4 (0:2)

/Endijaje 24 pen, 55, 65, Silas 45+3/

Stadion Partizana

Sudija: Novak Simović

Žuti karton: Ilić, Mujakić, Đ. Jovanović (Partizan), Elšnik (Crvena zvezda)

Partizan (4-2-3-1): A. Jovanović - Filipović, Ilić, Mujakić, Jurčević (46. Antić) - Arijaga, Kovač - Zubairu (76. Trifunović), Natho (46. Goh), Zahid (56. Lazarević) - Kalulu (56. Đ. Jovanović).

Crvena zvezda (4-2-3-1): Glazer - Seol (83. Kanga), Spajić, Điga, Olajinka - Krunić, Elšnik - Silas (62. Milson), Maksimović (62. Prucev), Ivanić (66. Katai) - Endijaje (66. Duarte)

