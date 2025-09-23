NOU KAMP NIJE SPREMAN ZA POVRATAK NAVIJAČA: Barselona odložila povratak zbog bezbednosnih razloga
Barselona je planirala da u nedelju protiv Real Sosijedada ugosti oko 27.000 gledalaca na svom renoviranom stadionu, ali opština zasad odbija da izda potrebne dozvole. Meč će se, kao i prethodne dve sezone, igrati na Olimpijskom stadionu Monžuik, gde će Barselona dočekati i Pari Sen Žermen 1. oktobra u Ligi šampiona.
"Razumemo želju kluba da se vrati što pre, ali gradski savet mora da garantuje bezbednost svih posetilaca. To je prioritet", izjavila je zamenica gradonačelnika Laja Bonet, ponovo odlažući delimično otvaranje stadiona, prvobitno planirano za kraj 2024. godine.
Prema navodima španskih medija, katalonski vatrogasci su prilikom poslednje inspekcije otkrili bezbednosne nedostatke, posebno u vezi sa izlazima za evakuaciju.
"Klub nastavlja da radi na dobijanju administrativnih dozvola kako bi Kamp Nou bio otvoren u narednim nedeljama", naveli su iz Barselone u saopštenju, ističući da se već rade tražene izmene koje je propisala opština.
Troškovi sveobuhvatne rekonstrukcije Kamp Noua procenjuju se na 1,5 milijardi evra, a kapacitet obnovljenog stadiona biće 105.000 mesta, čime će postati najveći u Evropi.
(Beta)