Mladi fudbaler Barselone Gavi (21) podvrgnut je operaciji desnog kolena i čeka ga pauza od najmanje četiri do pet meseci, saopštio je katalonski klub.
Fudbal
KATASTROFA ZA BARSELONU: Gavi operisan - čeka ga duga pauza
Slušaj vest
"Igrač prvog tima Pablo Paes Gavira (Gavi) podvrgnut je artroskopiji kako bi se sanirala povreda unutrašnjeg meniskusa. Izvršen je zahvat u cilju očuvanja meniskusa. Vreme oporavka procenjuje se na oko četiri, pet meseci“, navodi se u saopštenju Barselone.
Španski reprezentativac je već ranije, između 2023. i 2024. godine, pauzirao više od godinu dana zbog pucanja prednjih ukrštenih ligamenata istog kolena.
(Beta)
Reaguj
Komentariši