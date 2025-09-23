Slušaj vest

"Igrač prvog tima Pablo Paes Gavira (Gavi) podvrgnut je artroskopiji kako bi se sanirala povreda unutrašnjeg meniskusa. Izvršen je zahvat u cilju očuvanja meniskusa. Vreme oporavka procenjuje se na oko četiri, pet meseci“, navodi se u saopštenju Barselone.

Španski reprezentativac je već ranije, između 2023. i 2024. godine, pauzirao više od godinu dana zbog pucanja prednjih ukrštenih ligamenata istog kolena.

(Beta)

Izjava Stefana Markovića Izvor: Kurir sport