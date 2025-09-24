Slušaj vest

Utakmica je odigrana u okviru četvrtfinala Kopa Sudamerikana, a Lanus je kao gost uspeo da sačuva prednost iz prve utakmice (1:0) i da uz remi 1:1 dođe do polufinala.

Nastavak utakmice, odnosno početak drugog poluvremena, odložen je zbog žestoke tuče u sektoru namenjenom gostujućim navijačima.

Prema navodima policije, navijači Lanusa su se potukli između sebe, a zbog toga je morala da reaguje policija koja je ušla na tribinu kako bi zaustavila ozbiljan incident.

Tuča navijača i policije na utakmici Fluminense - Lanus Foto: Andre Paes / Alamy / Profimedia

Tada je došlo do sukoba policije i navijača.

Fudbaleri su prišli tribinama i pokušali da smire situaciju, a sudija je odlučio da odloži početak drugog poluvremena dok se situacija ne smiri.

Još uvek nema informacija o povređenim i uhapšenim.

