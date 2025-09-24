Povređeni navijač Seltika je otkrio šta se dogodilo u Beogradu dan pred utakmicu tog tima protiv Crvene zvezde.
BURNO PRED MEČ
MASKIRANI MUŠKARCI IH NAPALI DOK SU SEDELI U KAFIĆU U BEOGRADU! Povređeni navijač Seltika koji je završio u bolnici otkrio šta se desilo u centru grada
Slušaj vest
Podsetimo, grupa huligana je u Beogradu napala grupu stranaca koja je sedela u jednom kafiću.
Ispostavilo se da su napadnuti navijači Seltika koji su došli u Beograd kako bi bodrili svoj tim na utakmici prvog kola Lige Evrope protiv Crvene zvezde.
Jedan strani državljanin je prevezen u bolnicu, a radi se o Mohamedu Z. (34 god), koji je primljen u Urgentni centar sa lakim telesnim povredama.
Prema nezvaničnim informacijama, on je izjavio da je bio sa prijateljima navijačima u kafiću na Starom gradu, u Zmaj Jovinoj ulici i da ih je iznenada napala maskirana grupa muškaraca.
Policija je odmah izašla na lice mesta I po nalogu tužilaštva radi na utvrđivanju svih okolnosti slučaja i identifikaciji napadača.
Bonus video:
Reaguj
1