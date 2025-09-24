Slušaj vest

Podsetimo, grupa huligana je u Beogradu napala grupu stranaca koja je sedela u jednom kafiću.

Ispostavilo se da su napadnuti navijači Seltika koji su došli u Beograd kako bi bodrili svoj tim na utakmici prvog kola Lige Evrope protiv Crvene zvezde.

Jedan strani državljanin je prevezen u bolnicu, a radi se o Mohamedu Z. (34 god), koji je primljen u Urgentni centar sa lakim telesnim povredama.

Prema nezvaničnim informacijama, on je izjavio da je bio sa prijateljima navijačima u kafiću na Starom gradu, u Zmaj Jovinoj ulici i da ih je iznenada napala maskirana grupa muškaraca.

Policija je odmah izašla na lice mesta I po nalogu tužilaštva radi na utvrđivanju svih okolnosti slučaja i identifikaciji napadača.

