Škotski prvak će u sredu od 21 čas igrati utakmicu prvog kola Lige Evrope protiv Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić.

Dan uoči utakmice došlo je do incidenta u centru grada i napada na navijače Seltika koji su sedeli u jednom kafiću, a tom prilikom je jedan od navijača zbog povreda prebačen u bolnicu.

Seltik je, inače, za sve one koji su putovali u Beograd, izdao obaveštenje.

"Naviјačima se savetuјe da ne nose obeležјa Seltika dok su u gradu. Prvobitno јe bio planiran šatl prevoz, ali smo obavešteni da to više niјe opciјa јer svi naviјači Seltika moraјu biti u stadionu pre naviјača Zvezde. Policiјa će potvrditi traјanje zadržavanja na sam dan utakmice. Nakon toga, biće organizovani autobusi koјi će fanove vratiti", navedeno je u obaveštenju.

Seltik favorit



Uprkos činjenici da se očekuju odlično popunjene tribine stadiona Rajko Mitić, poznate svetske kladionice dale su prednost Škotima.

Iako je Seltik u ne toliko zavidnoj formi, a u Beogradu će ga sačekati vatrena atmosfera, kladionice su Škote proglasili favoritima.

Naime, kvota na pobedu Seltika u srcu Beograda iznosi 2.30, dok je kvota na Zvezdu 2.95. Za nerešen rezultat, kvota glasi - 3.50.

