Slušaj vest

Podsetimo, na Mundijalu 2026. godine u SAD, Meskiku i Kanadi, učestvovaće 48 reprezentacija umesto 32 koliko ih je bilo do sada, zaključno sa takmičenjem u Kataru 2022. godine.

A, najnovije informacije govore da FIFA razmatra novu ekspanziju.

Ukoliko sve postane realnost, već na Svetskom prvenstvu 2030. godine mogli bi da gledamo čak 64 ekipe.

U pitanju ideja južnoameričke fudbalske konfederacije (CONMEBOL) koju je FIFA, navodno, nakon određenog perioda razmišljanja odlučila da podrži.

Ako bi promena bila usvojena, Mundijal sa 64 reprezentacija bi se sastojao od 16 grupa sa po četiri ekipe. Dva najbolja tima iz svake grupe bi prošla u nokaut fazu što znači da bi u njoj igralo 32 ekipe.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Svetsko prvenstvo 2030. godine će biti održano u Maroku, Portugalu i Španiji, s tim što će, povodom stogodišnjice od prvog Mundijala, po jedna utakmica grupne faze biti odigrana u Montevideu (Urugvaj), Buenos Ajresu (Argentina) i Asunsionu (Paragvaj).

Nije poznato koliko reprezentacija bi svaki kontinent imao.

Kada je reč o narednom turniru u SAD, Meksiku i Kanadi, Azija će preko kvalifikacija imati sigurnih osam predstavnika, Afrika devet, Severna Amerika šest (tri + tri domaćina), Južna Amerika šest, Okeanija jednu, Evropa 16. Još dve ekipe će se pridružiti glavnom turniru preko interkontinenalnog baraža.

Jasno je da bi sa dodatnim proširenjem svaka konfederacija imala još više ekipa, a to bi u teoriji trebalo da znači veće šanse za svaku reprezentaciju.

Bonus video: