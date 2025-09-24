Slušaj vest

Vojvodina u narednom kolu Super lige Srbije dočekuje ekipu Železničara iz Pančeva i to nakon što je prethodno ostala bez bodova na gostovanju u Novom Pazaru.

Vidosavljević ističe da su se svi u klubu okrenuli narednoj utakmici i da se uveliko radi na povratku na pobedničke staze.

– Svima nam je teško pao poraz u prošlom kolu, bio je težak meč. Ipak, pričali smo o tome, zatvorili tu stranicu knjige i otvorili novu. Razmišljamo samo o narednom meču, atmosfera u timu je netaknuta i sjajna. Odlično treniramo, dobro se ponašamo i očekujemo pozitivan rezultat.

Vidosavljević je sredinom prošlog meseca stigao u redove „stare dame“, a već u uvodnih nekoliko mečeva pokazao je svoj kvalitet i stigao i do debitantskog gola.

Tokom karijere je nastupao u nekoliko klubova u Srbiji, bio i u inostranstvu, a otkrio je da Vojvodina ima nešto specifično što nije imao prilike da vidi.

– Govorio sam o tome da je cela ekipa, od ljudi u stručnom štabu, do igrača, da je sve na zavidnom nivou. Vojvodina je na jako dobrom putu da bude jedan od najuspešnijih timova. Od prvog dana kad sam došao, saigrači i treneri su me prihvatili i nije bilo teško da se prilagodim na ceo sistem. Ne pamtim da sam to imao negde u karijeri. Već sam postigao debitantski gol i to mi je značilo, ali prioritet je da Vojvodina niže dobre rezultate.

Vojvodinu u narednom kolu čeka nezgodan rival iz Pančeva, protiv kojeg je Milutin Vidosavljević imao iskustva igranja, ali i postizanja golova.

– Naredni rival je dobro otvorio sezonu, igraju dobar fudbal, ekipu i trenera, to je ekipa za respekt, ali mi imamo naše ciljeve, oni dolaze kod nas u Novi Sad, tako da ako budemo bili pravi, povećamo agresivnost – ne bi trebalo da imamo problema.

Vojvodina je u dosadašnjem delu sezone ostvarila pet pobeda i zauzima treće mesto. Ono što ističu iz redova tima iz Novog Sada, jeste da je fokus uvek isključivo na prvoj narednoj utakmici.

– Uradićemo sve što je u našoj moći da se pokažemo u boljem izdanju i dođemo do novih bodova. Falilo je nekih stvari u Novom Pazaru i siguran sam da ćemo se iskupiti u narednom meču i pred našom sjajnom publikom doći do pozitivnog rezultata – zaključio je Vidosavljević.