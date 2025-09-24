Slušaj vest

Kap koja je prelila čašu bio je poraz od Radnika iz Surdulice na stadionu “Mladost” (1:3). Za novog stratega Čarapana postavljen je Radoslav Batak.

Napredak je uvek u žiži, jedan od najvećih klubova na srpskim prostorima, bez obzira na poziciju na tabeli i ma koliko je ona u ovom trenutku nezavidna. Potvrđuje to i činjenica da su, posle ostvake Milana Nikolića, čelnicima klubova stigle brojne preporuke za novog šefa stručnog štaba.

Jasno je da je u ovom trenutku potreban iskusan, ali i ambiciozan stručnjak sa vizijom, kome su poznate superligaške prilike i koji dobro zna igrače, kako Napretka, tako i ostalih klubova.

I, doneta je odluka da novi šef stručnog štaba Napretka bude Radoslav Batak.

Batak ima 48 godina. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri radio je na Tajlandu, bio selektor kadetske reprezentacije Srbije, vodio Novi Pazar, po dva puta Vojvodinu i niški Radnički, sa kojim je u sezoni 2021/22 osvojio četvrto mesto i izborio plasman na evropsku scenu.

Kao trener analitičar u stručnom štabu je Dejan Medić, kondicioni trener je Marko Prentović, a sa golmanima će i dalje raditi Srđan Soldatović.

