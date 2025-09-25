Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Seltika 1:1, u utakmici prvog kola Lige Evropa.

Pred vama su igrači Zvezde na skeneru Kurira.

Mateus 7,5

Ovo je bilo njegovo veče, sačuvao je Zvezdu od poraza, jer je imao nekoliko fantastičnih intervencija. Pa, da krenemo redom. Uhvatio živu loptu Nigrenu u 52. minutu, i to kada je ovaj neometan i sam šutnuo sa nekih 15 metara. Samo minut kasnije skinuo je još jedan zicer, ovaj put Ihenaču sa pet metara. A onda i treća neverovatna odbrana Brazilca kad iskosa sa pet metara brani šut Donovanu. Četvrti put nije mogao da sačuva mrežu, Ihenačo pogađa u 55. minutu, nakon što je Nigren u sjajnom prodoru iza sebe ostavio Tiknizjana i Veljkovića. Spektakularan je bio Brazilac ove večeri, ušao je u šut Ihenaču u 71. minutu i sprečio čist gol.

Seol Jung Vu 7

Kad se spoje disciplina i odgovornost, onda dobijete kompletnog igrača. E, upravo tako izgledao je večeras momak iz Južne Koreje. Jasno je znao šta da radi, jer je nasuprot sebe imao najopasnijeg krilnog igrača Seltika Sebastijana Tunektija. Ruku na srce, stavio ga je u džep, jer Tunižanin gotovo da se nije video, iako se trudio da nešto uradi. Isto tako, gledao je da bude od pomoći Veljkoviću sa kojim se sve bolje slaže, ali i veznom redu, jer je znao da se tu vodi presudna bitka za konačan ishod.

Frenklin Tebo Učena 7

Nije debi, ali jeste prva prava utakmica i provera u dresu Crvene zvezde. I može se reći da je položio, jer je odigrao zrelo ispunivši sve zahteve trenera Milojevića. Opet, samo jednom je kiksnuo i za to surovo bio kažnjen. Pobegao mu je Ihenačo, tačnije zakasnio je da interveniše za delić sekunde i Zvezda je primila gol. Iskupio se sjajnom asistencijom kod izjednačujućeg gola Zvezde kada je uposlio Marka Arnautovića. Do kraja utakmice vrlo požrtvovan, ali i koncentrisan na maksimum, kako mu se ne bi ponovio kiks. Deluje da će Crvena zvezda od njega imati itekako koristi u sezoni.

Miloš Veljković 7

Odigrao je onako kako se od njega očekuje, zrelo, odgovorno i sigurno. Ipak, i kod njega nije sve bilo besprekorno. Pokušao je da pomogne Tiknizjanu, izašao previše visoko po levoj strani, što je iskoristio brzonogi Nigren i uposlio Ihenačija za vođstvo Seltika. Do tog trenutka, ali i posle odigrao je bez greške. Oslanjao se na svoje iskustvo, lako čitao akcije Seltika i postavljao odlične ofsajd zamke u koje su se pecali igrači škotskog prvaka.

Nair Tiknizjan 6

Previše promaje duvalo je po njegovoj strani od starta utakmice. Teško se nosio sa nadahnutim i brzim Nigrenom, ali i Južnokorejcem Jangom. Međutim, kako je utakmica odmicala tako se dizao. Ipak, nije položio jer mu je Šveđanin pobegao i asistirao Ihenaču za vođstvo Seltika. I nije to bila jedina greška, bilo ih je previše za ovaj nivo takmičenja i prava je sreća za Zvezdu, što ih protivnik nije materijalizovao. Opet, karakter mu i pored svega nije zakazao, gledao je da ne potone. I pokazao je kako se žrtvuje za tim i saigrača koji pogreši. Vadio je fleke posle kiksa Kataija i zaradio žuti karton, kada je startom sprečio kontru za gol od strane gostiju.

Timi Maks Elšnik 6,5

Bolji deo tandema zadnjih veznih Crvene zvezde. Kako je i najavio, dao je sve od sebe na terenu. Maksimalno se trudio da bude od koristi saigračima, ali deluje da se ne kapira tako dobro da Handelom, kao sa Krunićem. U njegovoj igri nije bilo grešaka, mada je publiku nervirao ogroman broj lopti koje je slao nazad, umesto ka napred. Bilo je teško nositi se sa sjajnim veznim igračima Seltika Mekgregorom i Hatateom koji su bukvalno mleli sa loptom, ali još više bez nje. Otvarali su prostor za krilne igrače, a Elšnik je bio jedini koji je pokušavao da im parira i da im se suprotstavi.

Tomas Handel 5

Katastrofalna partija Portugalca. Pojeli su ga igrači Seltika na sredini terena. Nije ovo bilo njegovo veče, jednostavno se nije video na terenu i šteta je što nije zamenjen. Ovakav Handel nije bio od pomoći Zvezdi i ako nešto ne promeni, izvesno je da će na klupi kad se vrati Rade Krunić, možda i pre toga. Napravio je grešku u 12. minutu, pogrešan pas, ali se odmah izvadio požrtvovanim startom. U tako je bilo do kraja utakmice. Previše nesigurnih dodavanja, izgubljenih duela, lošeg pozicioniranja bez lopte... Igrao je u grču veći deo utakmice. Delovao i bespomoćno, bez energije, nije mogao da pomogne sebi, a kamoli Zvezdi.

Nemanja Radonjić 7

Ušao je u utakmicu željan lopte i raspoložen za igru. Uvek su mu dvojica igrača Seltika disala za vratom. Tačno su znali Škoti odakle im preti najveća opasnost. Dobro se nosio sa stalnom pratnjom i konstantno bio opasnost po gol Seltika. Nudio se saigračima, vraćao se i dalje u svoj šesnaesterac da bude od pomoći odbrani. Često puta menjao je stranu sa Ivanićem i deluje da je bio opasniji po protivnika kada je napadao sa leve strane. Odigrao je samo 45 minuta. Sam je tražio izmenu na poluvremenu. Po izlasku odgledao je meč sa klupe za rezervne igrače.

Bruno Duarte 7

Brazilac igra konstantno, kvalitetno i daje mnogo Zvezdi. Šteta je samo što za vrhunsku partiju nije bio nagrađen golom. Bio je od velike pomoći Arnautoviću, jer je njemu, ali i bočnim igračima, stalnim pomeranjem i manevrom ostavljao dosta prostora. Može bez problema da igra "desetku", ima dobar pas i osećaj za prostor, ali i saigrače. Odličnu šansu za gol u 31. minutu imao je Brazilac, ali je pogodio spoljni deo mreže Seltikovog gola. Pogodio je zatim prečku levom nogom pet minuta kasnije. Nakon toga se maksimalno podredio timu, dosta trčao i gledao da bude od pomoći defanzivnim veznim igračima, čime je svesno zanemarivao svoj posao u ofanzivi.

Mirko Ivanić 7

Kapitenska utakmica. Mnogo je trčao, dao sebe celim bićem, međutim njegova partija ovaj put nije nagrađena golom. Lepu priliku imao je za gol u 16. minutu, ali ga je iznenadila lopta u petercu Seltika. U 19. je tukao glavom, zamalo pored gola. Pamtiće Ivanić 65. minut, kada je promašio iz izgledne šanse posle sjajnog proigravanja od strane Arnautovića. Dobrano je mučio Donovana po levoj strani, koji je tražio pomoć od svojih defanzivaca. Pred kraj utakmice, verovatno zbog umora, nije proigrao Milsona koji je tražio loptu, kada se sjajno ubacio iz drugog plana. Na kraju je zamenjen u 91. minutu, ostaje nejasno zbog čega.

Marko Arnautović 7

Pravu kečersku borbu vodio je sa Skejlsom, koji ga je tukao od prvog minuta i igrao baš prljavo. Međutim, ni Marko mu nije ostajao dužan, pa ga je hvatao za ruku i unosio mu se u lice, želeći da mu stavi do znanja da je Marakana njegova kuća i da neko sa strane tako ne može da se ponaša. Uhvatio je volej u 42. minutu, ali lopta nažalost nije završila u golu, posle sjajne kontre i centaršuta Elšnika. Igrao je dobro leđima, ostvarao odmerenim pasovima prostor za bočne igrače. Njegove lopte bile su tačne, kao da ih rukom služi. Za požrtvovanje i podređivanje timu nagrađen je u 65. minutu, kada je doneo izjednačenje Zvezdi. Digao je Marakanu na noge i pokazao da će u nastavku sezone biti od velike koristi klubu.

Milson 6

Od 46.minuta umesto Nemanje Radonjića. Na momente delovao je opasno, ali nije imao završni pas. I kada je imao priliku da šutne na gol, činio je to mlako, kao da nije ručao ovog dana. Pokušavao je da u nekoliko navrata pobegne direktnim rivalima, međutim nije uspevao. Procena je da je bio slabiji od Radonjića kojeg je zamenio, kako po učinku na terenu, tako i energetski po tim i saigrače.

Aleksandar Katai 5

Od 74. minuta umesto Marka Arnautovića. Ništa nije pokazao, iako ga je publika pozdravila skandiranjem "Magiko" očekujući preokret posle gola Arnautovića. U tri navrata je zakasnio kod startova, tako da je prava sreća što je dobio samo jedan žuti karton.

Piter Olajinka /

Od 90. minuta umesto Mirka Ivanića. Ostaje enigma zašto i zbog čega je ušao, jer je na terenu proveo svega nekoliko minuta. Šteta što ranije nije dobio šansu, jer je svojim brzinskim sposobnostima mogao da donese boljitak Zvezdi.

Vladan Milojević

Izveo je jedan potentan sastav sa iskusnim igračima. Bilo je vidljivo da ne želi da otvoreno napadne, jer je bio svestan kvaliteta Seltika. Opet mu se desilo da njegova ekipa mora da juri deficit, a to nikada nije lako. Ekipa mu je pala početkom drugog dela, kada je Seltik iz četiri zicera pogodio samo jednom. To jednostavno ne sme da se dešava za ovakvo takmičenje kakva je Liga Evrope. Posle izjednačujućeg gola Zvezda se podigla, atakovala na gol Seltika i potpuni preokret visio je u vazduhu. Nažalost po Zvezdine navijače nije se desio. Prava je šteta što nije izvršio ranije izmene, i što nije iskoristio svih pet igrača, jer mu se ekipa od 80. minuta u potpunosti energetski ispraznila. Deluje da je na klupi imao potencijala za osveženje. Zvezda je bila bolja od Seltika u ovom meču i ima razloga da bude nezadovoljan što mu ekipa nije uzela tri boda na domaćem terenu.

1/34 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić