Slušaj vest

Bivši kapiten Crvene zvezde i lider neponovljive "generacija 1984." Dejan Milovanović preminuo je u Beogradu u 42. godini života na fudbalskom terenu.

Fudbaleri Zvezde i Selktika, kao i cela "Marakana" odala je počast bivšem kapitenu crveno-belih.

Minut ćutanja za prereno preminulog kapitena Dejana Milovanovića Izvor: Kurir

Milovanović je rođen 21. januara 1984. u Beogradu. Karijeru je počeo omladinskim selekcijama Zvezde, a za prvi tim debitovao 2001. godine. Bio je kapiten Zvezde sa kojom je osvojio tri šampionske titule i četiri trofeja u Kupu.

Iz Zvezde je otišao u Lans 2008. godine, a od 2011. do 2013. godine igrao je za Panionios. Karijeru je završio u Voždovcu 2014. godine.

Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je 23 utakmice i postigao šest golova, a za seniorsku selekciju odigrao je dve utakmice.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

Ne propustiteFudbalDOK STE U BEOGRADU OVO NEMOJTE DA RADITE! Seltik uputio važno upozorenje navijačima pred utakmicu protiv Crvene zvezde
Navijači Seltika
FudbalZVEZDA VEČERAS OTVARA GRUPNU FAZU LIGE EVROPE! Seltik stiže na Marakanu - evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
FK Crvena zvezda
FudbalBRENDON RODŽERS OTVORENOG SRCA PRED SRPSKIM MEDIJIMA: Trener Seltika se dotakao čuvenog tunela na stadionu Crvene zvezde!
Brendon Rodžers konferencija pred duel Crvene zvezde i Sletika
FudbalVAŽNO OBAVEŠTENJE PRED SELTIK: Iz Crvene zvezde uputili apel svim navijačima!
IMG-20250812-WA0076.jpg

Kikbokserka Aleksandra Krstić učestvuje na svetskom prvenstvu u Abu Dabiju! U svet borilačkih veština ušla zbog kilaže, a onda pokorila njegovu scenu Izvor: Kurir televizija