Pred početak meča Crvene zvezde i Seltika održan je minut ćutanja za prereno preminulog kapitena Dejana Milovanovića.
TUŽNA SCENA NA MARAKANI PRED MEČ ZVEZDE I SELTIKA: Minut ćutanja za prereno preminulog kapitena Dejana Milovanovića
Bivši kapiten Crvene zvezde i lider neponovljive "generacija 1984." Dejan Milovanović preminuo je u Beogradu u 42. godini života na fudbalskom terenu.
Fudbaleri Zvezde i Selktika, kao i cela "Marakana" odala je počast bivšem kapitenu crveno-belih.
Milovanović je rođen 21. januara 1984. u Beogradu. Karijeru je počeo omladinskim selekcijama Zvezde, a za prvi tim debitovao 2001. godine. Bio je kapiten Zvezde sa kojom je osvojio tri šampionske titule i četiri trofeja u Kupu.
Iz Zvezde je otišao u Lans 2008. godine, a od 2011. do 2013. godine igrao je za Panionios. Karijeru je završio u Voždovcu 2014. godine.
Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je 23 utakmice i postigao šest golova, a za seniorsku selekciju odigrao je dve utakmice.
