Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u Nici, zbog pokušaja izazivanja nereda u tom francuskom gradu uoči fudbalske utakmice dva kluba u Ligi Evropa.
Fudbal
TIFOSI ROME NAORUŽANI STIGLI U NICU: Više od 100 navijača uhapšeno uoči utakmice u Ligi Evropa
Kako je preneo RMC Sport, bezbednosne kamere su pomogle da se presretnu navijači koji su se približavali starom delu grada u Nici, a od njih su oduzete gvozdene šipke i bokseri od mesinga.
Prefektura Nice saopštila je da je uhapsila 102 osobe, identifikovane kao "naoružani najvatreniji navijači Rome".
"Policija je zaustavila te osobe i zaplenila svo oružje", piše u saopštenju.
Prefektura je takođe potvrdila povećano prisustvo policije zbog utakmice i navela da će oko 400 policajaca voditi računa o javnom redu.
Na snazi će biti zabrana konzumiranja alkohola na ulicama, a noćni klubovi u tom području biće ranije zatvoreni.
Utakmica Nice i Rome igra se večeras od 21 čas.
(Beta)
