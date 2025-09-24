Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas igraju prvu utakmicu grupne faze Lige Evrope, a protivnik je slavni Seltik.

Najtrofejniji klub Škotske Seltik, koji je bio 55 puta prvak svoje zemlje, došao je u Beograd sa prilično skupim i moćnim timom.

Brendan Rodžers, trener Seltika Foto: VM / imago sportfotodienst / Profimedia

Seltik pravljen za Ligu šampiona

Seltik je prema portalu Transfermarkt procenjen na 137.100.000 evra, a Crvena zvezda na 85.300.000 evra. U prevodu, škotski klub skuplji je od srpskog za 51.800.000 evra.

Kao što je uprava FK Crvena zvezda htela da napravi ekipu za Ligu šampiona, tako je i rukovodstvo Seltika gledalo da ispuni sve želje trenera Brendana Rodžersa. Za početak, sačuvali su mu većinu igrača od prošle sezone. Prodali su jedino Nemca Nikolasa Kina u Komo (19.000.000), snažnog napadača Adama Ajda (6.900.000) koji je otišao u Svonsi i Gustava Lagerbilkea (2.570.000) u Bragu.

Trend je da Seltik u timu ima Japance

Što se tiče dolazaka, Seltik je gledao da pametno ulaže novac. Najskuplje pojačanje bio je Sebastijan Tunekti, krilo iz Tunisa koje je plaćeno švedskom Malmeu 6.400.000 evra i koji je stigao posle ispadanje iz Lige šampiona. Iz Antverpena doveden je Mišel Ange-Balikviša za 5.200.000 evra. Nastavljen je trend kupovine igrača iz Japana, pa su u Glazgov stigli Šim Jamada (1.730.000) i Hajato Inamura (300.000). Danskom Nordsjelandu Benjamin Nigren plaćen je 1.500.000 evra.

Najvrednija pojačanja Seltik je ipak dobio u slobodnim transferima, pa je tako iz Arsenala stigao Kiran Tirni, a iz Sevilje Keleči Ihenačo. Obojica su iskusni i prekaljeni igrači, imaju po 28 godina i ogromno iskustvo igranja u najjačim ligama sveta.

Najskuplji igrač Seltika je vezni fudbaler iz Japana Daizen Maeda procenjen na 15.000.000 evra, a iza njega sledi defanzivac Kameron Karter-Vikers (14.000.000). Iza njega po vrednosti plasirani su još jedan Japanac Reo Hatate (13.000.000), Belgijanac Arne Engels (12.000.000), Kanađanin Alister Džonston (10.000.000), Škot Kiran Tirni (9.000.000)... Ukupno, Seltik u ekipi ima petoricu fudbalera koji imaju sedmocifrenu vrednost.





Najskuplje pojačanje crveno-belih - Šavi Babika na utakmici protiv Pafosa Foto: Dragan Tesic

Zvezda dobro prodavala

Crvena zvezda napravila ogroman broj izlaznih unosnih transfera, pa su Marakanu napustili Veljko Milosavljević (15.000.000), Andrija Maksimović (14.000.000), Lazar Jovanović (5.000.000), Šerif Endijaj (4.000.000), Strahinja Stojković (2.300.000), Ebenezer Anan (2.000.000), Luka Ilić (2.000.000), Puma Rodrigez (1.700.000), Andrej Đurić (1.500.000).

Na stadion "Rajko Mitić" stigli su Šavi Babika (4.000.000), Mahmudu Badžo (3.500.000), Tomas Handel (3.100.000), Frenklin Tebo Učena (2.700.000), Nair Tiknizjan (1.700.000), Mateus (1.250.000)... Sa čistim papirima došli su Marko Arnautović, Miloš Veljković i Brazilac Rodrigao.

Handel najskuplji u Zvezdi

Najskuplji fudbaler Crvene zvezde je Tomas Handel koji je procenjen na 10.000.000 evra. Iza njega plasirani su Timi Maks Elšnik (8.000.000), Milson (5.000.000), Rade Krunić (4.500.000), Jung Vu Seol (4.500.000), Mirko Ivanić (4.000.000), Piter Olajinka (4.000.000), Nair Tiknizjan (4.000.000), Omri Glazer (4.000.000), Vasilije Kostov (3.500.000)... Crveno-beli imaju samo jednog igrača sa semodcifrenom vrednošću, a to je Portugalac Handel.

Izvesno je da će vrednost prvaka Srbije i šampiona Škotske rasti ili padati zavisno od rezultata u Ligi Evrope. I jedni i drugi, posle startnih neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona žele uspeh na startu drugog po rangu takmičenja pod patronatom UEFA.