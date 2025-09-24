Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije 11. oktobra igra protiv Albanije u Leskovcu (20.45) kvalifikacionu utakmicu za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Dobro je poznato da Orlovi za tu utakmicu neće moći da računaju na Nikolu Milenkovića i Sašu Lukića, koji su zaradili suspenzije u porazu od Engleske (0:5).

Kosta Nedeljković na utakmici Srbije i Engleske Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©/Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©

Da nesreća nikada ne ide sama, pobrinula se vest koja nam dolazi iz Nemačke. Klub Lajpcig je na svojim zvaničnim stranicama objavio informaciju da je Kosta Nedeljković doživeo ozbiljnu povredu kolena na treningu i da ga čeka duža pauza.

Dragan Stojković se sigurno hvata za glavu posle ove vesti, jer je dobro poznato da Srbija baš nema pravo rešenje za poziciju desnog beka. Ili će Piksi morati da igra po starom dobrom običaju sa trojicom štopera pozadi i krilima sa velikim radijusom kretanja, posebno u defanzivi. To znači da ćemo verovatno gledati Andriju Živkovića na svojoj staroj poziciji. Ili će Piksi morati da se uzda u sposobnosti Ognjena Mimovića, koji se još nije ustalio u startnih 11 kiparskog Pafosa.

Sveu svemu, velika glavobolja za selektora srpskih fudbalera Dragana Stojkovića. Nemački Lajpcig kao i tamošnji mediji navode da je realno da se Kosta Nedeljković (19) na teren vrati tek posle reprezentativne pauze. I sasvim je jasno da će klub iz nekadašnjeg DDR pokušati da utiče na Fudbalski savez Srbije da bivšem fudbaleru Crvene zvezde omogući oporavak u Nemačkoj.

Opet, prema pravilima FIFA fudbaler je taj koji donosi konačnu odluku. Kosta Nedeljković bio je bitan igrač u pojedinim taktičkim varijacijama selektora Dragana Stojkovića, pa je dosad upisao osam utakmica za reprezentaciju Srbije. Bio je u startnih 11 u debaklu protiv Engleske, a na poluvremenu ga je zamenio Luka Jović.

Poterali ga maleri - Kosta Nedeljković Foto: Paul Fritz / imago sportfotodienst / Profimedia

Kosta Nedeljković se na startu sezone u Bundesligi nije izborio za mesto u prvih 11 Lapciga. Upisao je samo dve utakmice u dresu kluba čiji je sponzor Red bul. Sa klupe je ulazio protiv Hajdenhajma i Kelna i proveo svega 11 minuta na terenu.