Trener crveno-belih Vladan Milojević izneo je svoje prve impresije posle meča.

Upitan je šta je falilo Zvezdi za pobedu.

" Šta je falilo? Falio je taj jedan gol- Nažalost, nismo uspeli, kad smo izašli iz nezgodne situacije gde su imali dve, tri šanse, kad je Mateus sjajno reagovao. Očekivali smo da će energija da se prelomi, primili smo gol. Pokazali smo karakter da se vratimo, dali smo taj jedan gol. Imali smo šansu, Ivanić da je onda dao gol, bilo bi nam lakše. Svakako, to je fudbal, to je Liga Evrope. To su evropske utakmice, Seltik je dobra ekipa. Ono što mi je posebno drago je da nas nisu ničim iznenadili. Znate kako, morali smo da pravimo prinudne izmene na poluvremenu, igrači koji su ušli su dali doprinos. Imamo još dosta do kraja" rekao jeMilojević.

Milojević je rekao da je ljut na odbranu zbog jedne stvari.

" Imao sam zamerku na poslednju liniju. Jednostavno, morali su da preuzimaju igrače koji dolaze iz dubine, pogađali su, dolazili u tajmingu u takvim situacijama pravite višak. Ipak, to je Seltik prvak svoje države. Oni imaju kvaltet, ne zaboravite. Probali smo nekim korekcijama posle, isčupali smo se. Mateus je odbranio tri izvanredne šanse. Gde smo se malo korigovali, opet smo primili gol, ne znam da li smo mogli da izbegnemo ili ne. Tako se to dešava, posle toga smo vrlo brzo došli do trenutka da smo izjednačili. Trudili smo se, čekali tu šansu. Nismo uspeli i ostao je taj rezultat."

Odličan utisak ostavio je i Učena.

"Kako da ne, Tebo je prvi put odigrao, dete, to je ono što konstantno pričam. Nemamo taj komfor, videli ste da pored Mateusa, fenomenalnu utakmicu je odigrao Tomas koji je došao pre dve, tri nedelje. Mislim da je odličnu minutažu imao Arnautović, fenomenalno je odigrao. Imamo problem Radonjića, tražio je izmenu. To su neki detalji koje mi plaćamo". objasnio je trener crveno-belih.