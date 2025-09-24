Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltik u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evrope.

Sat vremena uoči meča na Marakani, ispred stadiona se već stvaraju velike gužve.

Očekuje da stadion bude prilično ispunjen i nema sumnje da će crveno-beli sjajnu podršku sa tribina.

Naravno tu je i dosta policije koji su rasporođeni na standardnim mestima oko stadiona.

Pogledajte i sami kako to izgleda.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Gužva ispred Marakane Izvor: Kurir