Sat vremena uoči meča na Marakani, ispred stadiona se već stvaraju velike gužve
LIGA EVROPE
VELIKA GUŽVA ISPRED MARAKANE: Crvena zvezda će imati sjajnu podršku protiv Seltika
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltik u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evrope.
Sat vremena uoči meča na Marakani, ispred stadiona se već stvaraju velike gužve.
Očekuje da stadion bude prilično ispunjen i nema sumnje da će crveno-beli sjajnu podršku sa tribina.
Naravno tu je i dosta policije koji su rasporođeni na standardnim mestima oko stadiona.
Pogledajte i sami kako to izgleda.
Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši