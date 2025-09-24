Slušaj vest

Fudbaleri Midtjilanda pobedili su  u Herningu ekipu Šturma iz Graca sa 2:0, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evropa.Danski viceprvak je do pobede došao autogolom golmana Olivera Kristensena u sedmom minutu i pogotkom Usmana Dijaoa u 89. minutu.

Midtjiland u sledećem kolu gostuje Notingem Forestu, dok Šturm dočekuje Rendžers.

PAOK i Makabi iz Tel Aviva odigrali su večeras u Solunu nerešeno 0:0.

Izraelski tim je do vođstva mogao u 35. minutu, ali je gol Dora Pereca poništen zbog ofsajda.

Za PAOK je sa kapitenskom trakom ceo meč odigrao srpski fudbaler Andrija Živković, dok je za Makabi, koji sa klupe predvodi srpski trener Žarko Lazetić, ceo meč odigrao Kristijan Belić.

PAOK takmičenje u Ligi Evropa nastavlja gostovanjem Selti, a Makabi u Bačkoj Topoli dočekuje zagrebački Dinamo.

