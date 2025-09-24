Koreografija i transparent Zvezdinih navijača
LIGA EVROPE
SPEKTAKULARNA KOREOGRAFUA DELIJA PRED SELTIK I ZANIMLJIVA PORUKA: Svetla tačka srpskog sporta...
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltik u utakmici prvog kola Ligaške faze Lige Evrope.
Sjajna atmosfera vlada na stadionu, a Delije su uoči početka meča razvile zanimljivu koreografiju.
Delije su odmah po prvom sudijskom zvižduku arbitra Radua Petreskua preko cele tribine napravile koreografiju gde je belim slovima pisalo Crvena zvezda na crvenoj pozadini, a slova su bila uokvirena žutom bojom.
Odmah ispod toga se nalazio i dodatni transparent na kojem je pisalo "Svetla tačka srpskog sporta", kojim su navijači Zvezde zaokružili čitavu koreografiju.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
