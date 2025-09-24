Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltik u utakmici prvog kola Ligaške faze Lige Evrope.

Sjajna atmosfera vlada na stadionu, a Delije su uoči početka meča razvile zanimljivu koreografiju.

Delije su odmah po prvom sudijskom zvižduku arbitra Radua Petreskua preko cele tribine napravile koreografiju gde je belim slovima pisalo Crvena zvezda na crvenoj pozadini, a slova su bila uokvirena žutom bojom.

Odmah ispod toga se nalazio i dodatni transparent na kojem je pisalo "Svetla tačka srpskog sporta", kojim su navijači Zvezde zaokružili čitavu koreografiju.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Koreografija Delija Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalTUŽNA SCENA NA MARAKANI PRED MEČ ZVEZDE I SELTIKA: Minut ćutanja za prereno preminulog kapitena Dejana Milovanovića
Minut ćutanja za Dejana Milovanovića na meču Zvezda - Seltik
FudbalVELIKA GUŽVA ISPRED MARAKANE: Crvena zvezda će imati sjajnu podršku protiv Seltika
WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.27.41.jpeg
FudbalNAVIJAČI SELTIKA ISPUNILI BOKS ZA GOSTE: Škoti u velikom broju stigli u Beograd
WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.34.18_34a85039.jpg
FudbalCRVENA ZVEZDA - SELTIK: Crveno-beli pojačavaju pritisak, Ivanić promašio veliku šansu
Crvena zvezda - Seltik

Minut ćutanja za prereno preminulog kapitena Dejana Milovanovića Izvor: Kurir