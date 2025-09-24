Milojević iznenadio stajlingom prisutne na Marakani
MILOJEVIĆ MNOGE IZNENADIO: U poluvremenu napravio veliku promenu! Evo o čemu je reč...
Nema golova nakon prvog poluvremena,a pre početka drugog dela utakmice trener crveno-belih Vladan Milojević napravio je veliku izmenu - i to na sebi.
Naime Milojević je obukao sako i košulju za ovaj meč, što je mnoge iznenadilo jer je on poznat po svom sportskom oblačenju.
Ipak zbog kiše i lošeg vremena navukao je gornji deo trenerke preko toga.
Milojević iznenadio stajlingom Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Međutim početkom drugog poluvremena pojavio se bez trenerke, kako je i prvobitno zamislio, samo u sakou i košulji.
Zanimljivo je da je sako kariran, kao što Škoti često vole da nose.
