Fudbaleri Crvene zvezde i Seltika sastaju se u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evrope.

Nema golova nakon prvog poluvremena,a  pre početka drugog dela utakmice trener crveno-belih Vladan Milojević napravio je veliku izmenu - i to na sebi.

Naime Milojević je obukao sako i košulju za ovaj meč, što je mnoge iznenadilo jer je on poznat po svom sportskom oblačenju. 

Ipak zbog kiše i lošeg vremena navukao je gornji deo trenerke preko toga.

zvezda-celtic-324147.JPG
Milojević iznenadio stajlingom

 Međutim početkom drugog poluvremena pojavio se bez trenerke, kako je i prvobitno zamislio, samo u sakou i košulji.

Zanimljivo je da je sako kariran, kao što Škoti često vole da nose.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 21.05.15.jpeg
Minut ćutanja za Dejana Milovanovića na meču Zvezda - Seltik
WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.27.41.jpeg
WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.34.18_34a85039.jpg

Koreografija Delija Izvor: Kurir