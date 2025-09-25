Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde remijem su započeli učešće u Ligi Evrope.

Crveno-beli su odigrali nerešeno 1:1 protiv Seltika na svom terenu .

Po završetku meča pred novinare je izašao šef struke Vladan Milojević.

Borili smo se kao lavovi

"Oba rivala tražila su pobedu, u prvom poluvremenu imali su dominaciju, nismo uspeli da uđemo u pritisak, jako dobro rešavali smo situacije. Možda smo mogli boljim rasporedom da delujemo opasnije, izbacimo goste iz zone komfora. Drugi deo: Mateus nas je spasio u tri situacije i imali smo priliku da napadnemo gol Seltika. Ostavili smo gostima prostor da kosim kretanjima dolaze u šansu i tako smo primili jedini gol. Na krilima gola i energije, maestralni potez Arnautovića, koji je doneo šansu utakmice Mići Ivaniću... Borili smo se kao lavovi, čestitam igračima..."

O lošim minutama na startu drugog poluvremena

"Moraću da pogledam utakmicu, da vidim šta se desilo u prvih deset minuta drugog dela. Ja volim da moja ekipa igra agresivno, da bude ispred lopte. Nismo uspevali, oni su koristili svaku pukotinu. Kad dođe voda do grla, spasavaj se ko može. Mateuš nas je izvukao u te dvetri situacije", rekao je trener Crvene zvezde.

O Radonjiću i izmeni u poluvremenu

"Nemanja je tražio na poluvremenu izmenu. Počeli su da ga hvataju grčevi, tako da smo reagovali izmenom."

O broju izmena

Na pitanje novinara da li je mogao da izvrši još koju izmenu, pošto je Rodžers izvršio pet izmena, a Milojević samo tri izmene, trener Zvezde je rekao.

"Ne znam jel moram da izvršim pet izmena."

Na konstataciju novinara da je Seltik imao pred kraj poluvremena više energije, što se videlo u situaciji kada je Zvezda u dva navrata gubila loptu posle izvođenja auta jer nije imala ideju šta i kako.

"Ne bih da odgovorim na to pitanje."

Imamo prostor da napredujemo

"Očekujem da budemo bolji, imamo prostora, sad ćemo videti koliko ćemo i vremena imati. Nadam se da ćemo doći na najviši nivo, timski i individualno. U tom kontekstu mislim na partiju Učene, čijom partijom sam u globalu zadovoljan."

Zadovoljan utakmicom Teba

"Zadovoljan sam utakmicom Teba. Imamo obaveze u prvenstvu i u Ligi Evrope, danas je odigrao dobru utakmicu. Očekujem od ekipe da ćemo biti sve bolji i bolji. Imamo dosta prostora. koliko će nam vremena trebali... U fudbalu nema vremena. Svaki bod nam je bitan, posebno u Ligi Evrope. Nadam se da ćemo što pre na najviši nivo", rekao je Vladan Milojević.

Duarte zadovoljio

Osvrnuo se Milojević i na učinak Duartea:

"Zadovoljan sam kako je odigrao, njegovom željom i profesionalnošću..."