Mladi fudbaler Barselone Gavi (21) podvrgnut je operaciji desnog kolena i čeka ga pauza od najmanje četiri do pet meseci, saopštio je u sredu katalonski klub.

"Igrač prvog tima Pablo Paes Gavira (Gavi) podvrgnut je artroskopiji kako bi se sanirala povreda unutrašnjeg meniskusa. Izvršen je zahvat u cilju očuvanja meniskusa. Vreme oporavka procenjuje se na oko četiri, pet meseci", poručili su iz Barselone.

Madridski "As" otkriva da je hirurg bio u šoku kada je video u kakvom je stanju koleno mladog fudbalera. Nije mogao da veruje da hrskavice kolena mogu do te mere biti oštećene kod jednog 21-godišnjaka.

Reakcija doktora potresla je i mladog Gavija, koji je teško podneo loše vesti. Briznuo je u plač kada su mu saopštili koliko je situacija ozbiljna, satima nije mogao da se smiri.

Gavi, povreda kolena Foto: Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

Španski reprezentativac je već ranije, između 2023. i 2024. godine, pauzirao više od godinu dana zbog pucanja prednjih ukrštenih ligamenata istog kolena.

