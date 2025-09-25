Slušaj vest

Neobičan rekord oborio je napadač Crvene zvezde Marko Arnautović sinoć na Marakani.

Zvezda je odigrala nerešeno 1:1 sa Seltikom u prvom kolu Lige Evrope, a strelac jedinog gola za crveno-bele bio je iskusni reprezentativac Austrije.

Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

Marko je postigao gol i postavio jedan neverovatan rekord. Postao je kreator najdužeg razmaka između golova jednog igrača u Ligi Evrope, odnosno bivšem Kupu UEFA. Čak 16 godina i 217 dana prošlo je od prvog gola Arnautovića u ovom takmičenju, do poslednjeg koji je postigao sinoć na Marakani.

Još kao 19-godišnjak Arnautović je u dresu Tventea davne 2009. godine upisao prvi gol u tadašnjem Kupu UEFA protiv Olimpika u Marseju.

Zanimljivo, Arnautović isti rekord drži i u Ligi šampiona, gde je između dva gola imao razmak od 4.740 dana! Prvi put u elitnom takmičenju postigao je gol 2010. godine za Verder na meču protiv Intera, a ponovo se upisao u strelce tek 2023 za Inter protiv Benfike. U Ligi šampiona je ukupno zabeležio pet golova, a njegov "post" ostao je zabeležen kao najduži u istoriji takmičenja.

Razlog za neobične rekorde leži u specifičnom putu njegove karijere. Iako je igrao u najjačim ligama sveta, najveći deo karijere proveo je u klubovima koji nisu bili redovni učesnici evropskih takmičenja (Verder, Stouk, Vest Hem, Bolonja).

