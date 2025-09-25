Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su učešće u Ligi Evrope ove sezone započeli remijem rezultatom 1:1 protiv škotskog prvaka na stadionu Rajko Mitić.

Navijači Crvene zvezde su očekivali da će Nemanja Radonjić, posle blistavog trenutka u 177. večitom derbiju, uhvatiti zalet i protiv Seltika. Ipak, stara boljka ponovo je isplivala na površinu, kada Radonjić krene od starta, njegov doprinos je dosta slabiji.

Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

Krilni fudbaler crveno-belih teren je napustio već na poluvremenu, a trener Vladan Milojević nakon meča je otkrio zašto je morao da reaguje tako rano.

- Tražio je izmenu. Polako su počeli da ga hvataju grčevi. Reagovali smo izmenom - rekao je Milojević.

Radonjić se posle utakmice oglasio na Instagramu i navijačima poslao moćnu poruku.

"Idemo dalje. Kakvo navijanje, hvala puno svima koji su došli", napisao je Zvezdin fudbaler.

172118_screenshot-2025-09-25-082436_iff.jpg
Foto: Screenshot

BONUS VIDEO:

Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu Izvor: Arena 1 Premium