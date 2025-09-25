Slušaj vest

Marko Arnautović je uz golmana Mateusa bio najbolji fudbaler Crvene zvezde u okršaju sa Seltikom (1:1) na startu grupne faze Lige Evrope.

Iskusni i snažni napadač Marko Arnautović bio je strelac jedinog gola za Crvenu zvezdu, ali je još više na terenu plenio karakterom pobednika i čoveka koji posle svega dva meseca jasno zna šta predstavlja grb i crveno-beli dres.

Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najbolji kad je najpotrebnije

Bio je Marko Arnautović kritikovan od jedne strane Zvezdinih navijača, jer nisu bili zadovoljni njegovim partijama. Na stranu to što nije prošao pripreme sa timom, što je novi u ekipi, što logično nije spreman za najveće napore... Ali, to je jedan deo Zvezdine publike, takvih je uvek bilo i biće, a zbog društvenih mreža i činjenice da tamo svako ima sloboidu da kaže što misli, stvara se jedna pomalo nerealna slika javnosti.

Međutim, Marko Arnautović je u najvažnijim utakmicama odgovorio dežurnim kritičarima. Prvo u 177. derbiju protiv Partizana, kada je bio jedan od najboljih na terenu, a onda i protiv Seltika, kada je postigao izjednačujući gol i uz Mateusa bio najbolji fudbaler crveno-belih u duelu protiv prvaka Škotske.

Marko Arnautović daje gol za Crvenu zvezdu protiv Seltika Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Duh večitog buntovnika

Pokazao je Marko Arnautović ono što navijače Crvene zvezde vole i posebno cene. Duhom večitog bunotvnika jasno je protivniku stavio do znanja da je Marakana njegov teren i ono što je najvažnije njegova kuća, u kojoj vladaju njegova pravila. Od samog starta vodio je pravi mali rat sa štoperom Seltika Lijamom Skejlsom. Bilo je tu svega između njih dvojice, štipanja, udaranja, mrkih pogleda, kečerskih zahvata...

Stvar je kulminirala posle izjednačujućeg gola Crvene zvezde, kada je Marko Arnautović smestio loptu u mrežu posle lepe asistencije Frenklina Teba Učene. Uzeo je korpulentni napadač loptu u ruku, a onda se uneo u facu Lijamu Skejlsu, uhvatio ga čak za vrat i pokazao mu ko je gazda na Marakani. I šta se sme i šta se ne sme. I zboig čega sledi kazna!

Marko Arnautović objašnjava Lijamu Skejlsu ko je bos na Marakani Foto: Prtintscreen

Karakter rođenoig pobednika

E, sad ono najvažnije. Možda bi neki drugu igrač odreagovao drugačije na provokacije snažnog Skejlsa, ali namazan je Marko Arnautović. Tačno zna kad se neke stvari rade, a kad ne. A, tako je bilo i tokom utakmice. Umeo je Arnautović znalački da rasporedi svoju energiju, da sačuva snagu, ali i da krene u fantastičan sprint. Igrao je mudro, koristio glavu, ali i puštao emocije na volju... Bilo je lepo videti Arnautovića kako prima i gradi loptu, kako koristi svoje snažno telo da je zaštiti, i kako tačno, milimetarski i hirurški precizno odigrava pasove za svoje saigrače. Milina za gledanje, jer ovakav vid igre mami aplauze publike, a saigračima i ekipi daje osećaj sigurnosti i kontrole nad protivnikom. Jednostavno, demonstrirao je karakter rođenog pobednika i identifikovao se sa Zvezdinim DNK.

Marko Arnautović je prema specijalizovanom portalu Sofascore bio drugi najbolje ocenjeni fudbaler Crvene zvezde, sa ocenom 8.0. Na terenu je proveo 75 minuta i dao jedini gol za prvaka Srbije. Jednom je šutnuo u okvir gola i jednom pogodio. Imao je i još dva udarca van okvira gola, a posebno je bio zanimljiv onaj kada je uhvatio volej posle centaršuta Bruna Duartea. Svi na Marakani loptu su već videli u golu, Kasper Šmajhel ostao je u mestu, ali je ona kao topovsko đule prohujala tik pred stative i zatresla spoljni deo mreže. Šteta.

Statistika za poštovanje

Statistika Marka Arnautovića bila je impresivna i potvrđuje ono što je publika mogla da vidi golim okom. Imao je 15 uspešnih dodavanja iz 18 pokušaja, dva ključna pasa koja su otvorila prilike za gol, stoodstotan učinak u duelima i pogodak za izjednačenje. Onaj njegov potez i proigravanje u stilu Lea Mesija za Mirka Ivanića, samo nekoliko minuta posle izjednačenja, prepričavaće se danima kod navijača crveno-belih. Ostaje šteta i žal što Ivanić taj zicer nije pretvorio u gol.

Dok je bio na terenu Crvena zvezda je sve vreme bila opasna po gol protivnika. Kada je izašao, zatupila se oštrica Zvezdinog napada, Aleksandar Katai nikako nije mogao da nadomesti njegov izlazak.

Marko Arnautović i Aleksandar Katai na utakmici Crvena zvezda - Seltik Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Trebalo je da ostane do kraja na terenu

Ostaje nejasno zašto je trener Vladan Milojević odlučio da ga izvede. Govor tela snažnog napadača i zbunjenost kada je video izmenu govore da je on želeo i mogao još. Hteo je da ostane na terenu i pomogne ekipi da dođe do konačnog preokreta. Procena stručnog štaba bila je da je umoran i da bi bilo bolje da se pokuša sa nekim drugim...

A, da ne zaboravimo. Marko Arnautović ima 36 godina, međutim njegovo telo i želja pokazuju da u njemu ima još mnogo baruta, te da će Crvena zvezda imati samo koristi od iskusnog napadača. Svi ovi promašaji i želja moraju da se vrate kad-tad. Liga Evrope je tek počela, nemaju crveno-beli razloga da se plaše bilo kojeg rivala u ovom UEFA takmičenju, čak ni Porta i Brage sa kojima igraju do kraja oktobra, dva puta u gostima.