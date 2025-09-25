ZVEZDINI RIVALI SLAVILI: Žiru spasao Lil, Steaua srećno do trijumfa u Holandiji!
Fudbaleri Lila pobedili su večeras na svom terenu Bran sa 2:1, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evropa.Lil je poveo u 54. minutu preko Hamze Igamanea, da bi šest minuta kasnije izjednačenje norveškom timu doneo Sevar Magnuson.
Strelac gola za pobedu francuskog predstavnika bio je neuništivi veteran Olivije Žiru u 80. minutu, desetak minuta pošto je ušao sa klupe
U sledećem kolu Lil gostuje Romi, a Bran dočekuje Utreht.
FCSB je u Deventeru pobedio holandski Go Ahed Igls sa 1:0 na debiju holandskog kluba u evropskim takmičenju.
Jedini pogodak za tim iz Bukurešta postigao je David Mikulesku u 13. minutu.
FCSB u narednom kolu dočekuje Jang Bojs, dok Go Ahed Igls gostuje Panatinaikosu.
Zanimljivo da su i Lil i FCSB rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope..
Obe ekipe će gostovati u Beogradu u novembru, Lil 6., a FCSB (nekadašnja Steaua) 27. novembra.