Slušaj vest

Fudbaleri Lila pobedili su večeras na svom terenu Bran sa 2:1, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evropa.Lil je poveo u 54. minutu preko Hamze Igamanea, da bi šest minuta kasnije izjednačenje norveškom timu doneo Sevar Magnuson.

Strelac gola za pobedu francuskog predstavnika bio je neuništivi veteran Olivije Žiru u 80. minutu, desetak minuta pošto je ušao sa klupe

U sledećem kolu Lil gostuje Romi, a Bran dočekuje Utreht.

FCSB je u Deventeru pobedio holandski Go Ahed Igls sa 1:0.

Jedini pogodak za tim iz Bukurešta postigao je David Mikulesku u 13. minutu.

FCSB u narednom kolu dočekuje Jang Bojs, dok Go Ahed Igls gostuje Panatinaikosu.

FCSB je u Deventeru pobedio holandski Go Ahed Igls sa 1:0 na debiju holandskog kluba u evropskim takmičenju.

Jedini pogodak za tim iz Bukurešta postigao je David Mikulesku u 13. minutu.

FCSB u narednom kolu dočekuje Jang Bojs, dok Go Ahed Igls gostuje Panatinaikosu.

Zanimljivo da su i Lil i FCSB rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope..

Obe ekipe će gostovati u Beogradu u novembru, Lil 6., a FCSB (nekadašnja Steaua) 27. novembra.

Ne propustiteFudbalHIT PRIZOR ISPRED SVLAČIONICA NA MARAKANI NAKON MEČA! Fudbaler Zvezde dugo sedeo na podu, a iznenadiće vas kada vidite šta je radio i sa kim
Jung Vu Seol sa fudbalerom Seltika posle utakmice
FudbalMARKO ARNAUTOVIĆ JE GAZDA NA MARAKANI: Osetili su to igrači Seltika! Dao je gol, imao volej za TV špice, a Ivaniću asistirao kao Mesi!
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika
FudbalNIJE SAMO BOD, CRVENO-BELIMA REMI PROTIV SELTIKA DONEO ZARADU! Evo koliko je Zvezda dobila novca za 1:1 na startu Lige Evrope
IMG-20250924-WA0038.jpg
FudbalNEVEROVATAN PODATAK - Arnautović oborio neobičan rekord u Ligi Evrope! Isti drži i u Ligi šampiona!
zvezda-celtic-324170.JPG