Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno protiv Seltika na stadionu "Rajko Mitić" (1:1) i tako su bodom otvorili takmičenje u Ligi Evrope.

Crveno-beli se sada tako nalaze na 19. poziciji, koja vodi u šesnaestinu finala turnira.

Što se tiče ekipa s kojima će Zvezda odmeriti snage u nastavku takmičenja, stvari stoje ovako: Lil je šesti sa tri osovojena poena, Porto 11. sa isto toliko, Steaua i Braga su, takođe sa po tri boda, 12. i 14, Selta sa nulom zauzima 23. mesto, Malme 27, a Šturm 35.

Prvi na tabeli trenutno je Panatinaikos koji je deklasirao Jang Bojs sa 4:1, drugi je Dinamo koji je juče savladao Fener sa 3:1, dok je za dno prikucana već pomeuta ekipa Jang Bojsa.

Gol Porta za pobedu Izvor: Arena Sport