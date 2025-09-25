Kompletirano je čitavo prvo kolo, tako da smo saznali i na kojem mestu će se tim Vladana Milojevića nalaziti do narednog četvrtka.
TABELA LIGE EVROPE POSLE PRVOG KOLA: Evo na kom mestu se nalazi Crvena zvezda posle remija sa Seltikom
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno protiv Seltika na stadionu "Rajko Mitić" (1:1) i tako su bodom otvorili takmičenje u Ligi Evrope.
Crveno-beli se sada tako nalaze na 19. poziciji, koja vodi u šesnaestinu finala turnira.
Što se tiče ekipa s kojima će Zvezda odmeriti snage u nastavku takmičenja, stvari stoje ovako: Lil je šesti sa tri osovojena poena, Porto 11. sa isto toliko, Steaua i Braga su, takođe sa po tri boda, 12. i 14, Selta sa nulom zauzima 23. mesto, Malme 27, a Šturm 35.
Prvi na tabeli trenutno je Panatinaikos koji je deklasirao Jang Bojs sa 4:1, drugi je Dinamo koji je juče savladao Fener sa 3:1, dok je za dno prikucana već pomeuta ekipa Jang Bojsa.
