Kada se priča o fudbalskim zvezdama u 21. veku čuće se mnoga imena, ali ne njegovo, kada se priča o čuvenoj "tiki-taka" eri Barselone čak ni tada njegovo ime neće biti pri vrhu najpopularnijih fudbalera.

A kada je sa reprezentacijom Španije objedinio titule prvaka sveta (2010.) i Evrope (2012.)?

Serhio Buskets je doneo odluku da na kraju sezone završi karijeru profesionalnog fudbalera.

Navijači Intera iz Majamija će imati priliku da još kratko uživaju u magiji visokog Španca, čoveka koji je osvojio 36 trofeja u karijeri.

Inter se plasirao u plej-of MLS-a, a Buskets je svoju odluku objavio putem društvenih mreža.

"Hvala vam svima, hvala ti, fudbale, mnogo ti hvala. Imao sam skoro 20 godina da uživam u ovoj neverovatnoj priči o kojoj sam uvek sanjao. Odlazim veoma srećan, ponosa, ispunjen, iznad svega zahvalan... Hvala vam svima, vidimo se uskoro, jer svaki kraj je novi početak".

Buskets je prošao kroz omladinsku školu Barselone, za prvi tim je debitovao 2008. godine i u klubu se zadržao do 2023. godine kada je prešao u Inter Majami.

Tokom boravka u Barseloni devet puta je bio šampion Španije, po tri puta je osvajao Ligu šampiona, Superkup Evrope i Svetsko klupsko prvenstvo. Ima i po sedam Kupova i Superkupova Španije.

Sa reprezentacijom Španije je 2010. godine bio šampion sveta, a već dve godine kasnije je pokorio i Evropu.

Pored svega toga osvojio je i dva pehara sa Interom.

Ukupno 36 trofeja u fantastičnoj karijeri.

