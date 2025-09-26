Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19.00 časova igraju na stadionu "Rajko Mitić" protiv kragujevačkog Radničkog 1923, u okviru 10. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli će imati ogroman motiv u duelu protiv Kragujevčana, jer su prošle sezone doživeli u prvenstvu najubedljiviji poraz upravo od Radničkog 1923, kada je bilo 1:4.

Omri Glazer ne pamti po dobrom gostovanje u Kragujevcu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Fudbaleri Crvene zvezde dobro su započeli borbu za novu titulu i posle sedam utakmica u Superligi imaju maksimalan učinak, pošto su osvojili 21 bod. A, prošlog vikenda slavili su Marko Arnautović i drugovi u 177. večitom derbiju protiv Partizana rezultatom 2:1.

Što se tiče igračkog kadra, svi fudbaleri koji su odigrali meč protiv Seltika (1:1) u Ligi Evrope su spremni, mada će trener Vladan Milojević svakako odmarati veći deo tima, jer ih već u četvrtak očekuje utakmica protiv Porta u gostima.

Nastaviti seriju pobeda - Vasilije Kostov i Aleksandar Katai slave prvi gol u 177. večitom derbiju Foto: Dragan Tesic

Gotovo je izvesno da će šansu protiv Kragujevčana dobiti fudbaleri koji nisu imali veliku minutažu, kada je rival crveno-belima bio Seltik. Biće to lepa prilika da se navijačima predstave mlade nade poput Vasilija Kostova, Stefana Lekovića, Luke Zarića i Adema Avdića, ali i stranci kao što su Piter Olajinka, Milson, Rodrigao, Mahmudu Badžo...



Navijači Crvene zvezde Delije, najavili su dolazak na utakmicu u velikom broju, kako bi dali primer ostalim navijačima crveno-belih da utakmice domaćeg prvenstva ne tretiraju kao drugorazredne.

Puna Marakana, to je cilj - Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Isto tako, Delije su objavile informaciju da svi simpatizeri kluba mogu da putuju u Porto, na utakmicu Lige Evrope 2. oktobra, tako što će kupiti kartu za taj meč u prostorijama kluba u SD Crvena zvezda, a cena je 30 evra. Ulaznice se prodaju danas od 13.00 do 17.00 časova.