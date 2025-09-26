KATAI I ARNAUTOVIĆ DELILI LEKCIJE NEDISCIPLINOVANOM SAIGRAČU! Važan fudbaler pravi probleme Crvenoj zvezdi! Zakasni na sastanak, pa onda kaže ovo
Reprezentativac Jermenije rođen u Rusiji je stigao u letnjem prelaznom roku iz moskovske Lokomotive
U sedam evropskih mečeva, uključujući i šest utakmica kvalifikacija za Ligu Evrope Nair Tiknizijan je odigrao svaki minut, dok je u Super ligi Srbije bilo utakmica na kojima je odmarao.
Tiknizijan je pokazao veliku borbenost i da je spreman da puno trči, ali je protiv Seltika zabeležio slabiju partiju.
Levi bek crveno-belih je imao ozbiljne probleme kada je u pitanju defanziva. Mučili su ga Niren i Jang, a nije se proslavio ni kod gola koji su postigli gosti.
Ali Tiknizijan nije jedini koji ima probleme, pošto ih ima i Crvena zvezda i to upravo sa njim.
Kako prenosi "Mozzart sport", nekadašnji fudbaler Lokomotive i CSKA je pokazao nizak nivo profesionalizma pošto je, navodno, nekoliko puta kasnio na timske sastanke i analize stručnog štaba.
Pomenuti portal navodi da je Tiknizijan kao opravdanje govorio da se uspavao, a stariji saigrači, među kojima su Aleksandar Katai, Mirko Ivanić i Marko Arnautović, poručili su mu da obrati pažnju na to.
Dakle, može da se kaže da je reprezentativac Jermenije imao obećavajući start u crveno-belom dresu, ali u ovom trenutku deluje da bi morao da se uozbilji, ukoliko već nije.
U suprotnom je pitanje koliko dugo će se zadržati na Marakani.
Kurir sport/Mozzart sport
Bonus video: