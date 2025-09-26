Slušaj vest

Reprezentativac Jermenije rođen u Rusiji je stigao u letnjem prelaznom roku iz moskovske Lokomotive

U sedam evropskih mečeva, uključujući i šest utakmica kvalifikacija za Ligu Evrope Nair Tiknizijan je odigrao svaki minut, dok je u Super ligi Srbije bilo utakmica na kojima je odmarao.

Tiknizijan je pokazao veliku borbenost i da je spreman da puno trči, ali je protiv Seltika zabeležio slabiju partiju.

Levi bek crveno-belih je imao ozbiljne probleme kada je u pitanju defanziva. Mučili su ga Niren i Jang, a nije se proslavio ni kod gola koji su postigli gosti.

Ali Tiknizijan nije jedini koji ima probleme, pošto ih ima i Crvena zvezda i to upravo sa njim.

Kako prenosi "Mozzart sport", nekadašnji fudbaler Lokomotive i CSKA je pokazao nizak nivo profesionalizma pošto je, navodno, nekoliko puta kasnio na timske sastanke i analize stručnog štaba.

Pomenuti portal navodi da je Tiknizijan kao opravdanje govorio da se uspavao, a stariji saigrači, među kojima su Aleksandar Katai, Mirko Ivanić i Marko Arnautović, poručili su mu da obrati pažnju na to.

Dakle, može da se kaže da je reprezentativac Jermenije imao obećavajući start u crveno-belom dresu, ali u ovom trenutku deluje da bi morao da se uozbilji, ukoliko već nije.

U suprotnom je pitanje koliko dugo će se zadržati na Marakani.

