Slušaj vest

Na današnji dan, 26. septembra 1976. godine, rođen je proslavljeni nemački fudbaler Mihael Balak.

Balak će ostati upamćen kao jedan od najvećih gubitnika u istoriji fudbala, a njegov život pratili su brojni skandali, ali i ogromna tragedija.

1/4 Vidi galeriju Proslavljeni nemački fudbaler - Mihael Balak Foto: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia, MIGUEL VILLAGRAN / AFP / Profimedia, GERO BRELOER / AFP / Profimedia

Na veliku scenu izašao je u dresu Bajer Leverkuzena, zatim je dubok trag ostavio i u Bajernu iz Minhena i Čelsiju, kao i reprezentaciji Nemačke, ali koliko god dobro da je igrao pratila ga je nesreća. Na početku karijere, 2001. godine, Balak je imao sezonu za zaborav kada je sa Leverkuzenom u razmaku od samo dve nedelje izgubio finale Kupa Nemačke, Lige šampiona, kao i titulu u Bundesligi i to u poslednjim trenucima.

Prešao je u Bajern gde je dominirao na domaćoj sceni, ali u Evropi nije napravio veći rezultat, da bi u Čelsiju još jednom izgubio finale Lige šampiona, ovog puta 2008. godine i to od Mančester junajteda.

Titulu "najvećeg gubitnika" u svetu fudbala zaradio je i rezultatima u reprezentaciji Nemačke sa kojom je poražen u finalu Svetskog, a zatim i Evropskog prvenstva. Takođe, izgubio je i u polufinalu Mundijala 2006. godine od Italije i to pred svojim navijačima jer je Nemačka bila domaćin turnira.

Na terenu je ostao upamćen po neuspesima, a van njega po - skandalima! Bivšem saigraču Kristijanu Lelu oteo je ženu sa kojom je spavao, a ovaj ga je optužio da uništava tuđe živote i da mu to nije prvi put.

- Balak ulazi u privatne živote drugih i uništava ih, a da ne misli o tome. Ako je kapiten Nemačke, misli da može da radi šta hoće - rekao je tada Lel.

Posle brojnih skandala, Balaku se desila i velika tragedija. Njegov sin Emilio poginuo je 2021. godine u užasnoj nesreći. Imao je Emilio samo 18 godina, bio je u Portugalu na odmoru i život je izgubio vozeći kvad.

Zaveo drugaricu pokojnog sina

Ova smrt žestoko je uzdrmala Mihaela Balaka koji je neko vreme bio van javnog života da bi se vratio u velikom stilu - novim skandalom!

Nemački "Bild" otkrio je kako je Balak utehu pronašao u zagrljaju Sofije Šnajderhan, prijateljice njegovog preminulog sina koja je 25 godinu mlađa od Mihaela.

Balaka i mladu manekenku spojila je jeziva tragedija.

Šnajderhanova uspešan model i izuzetno je popularna na društvenim mrežama, ima čak 127 hiljada pratilaca na Instagramu.

Emilio je bio jedno od troje dece koje je Balak imao sa Simon Lamb, od koje se razveo 2012.

Protivnike ubijao "mirisom"

Još jedna anegdota vezana je za život Mihaela Balaka. Legenadrni paragvajski golman Hose Luis Čilavert jednom prilikom je otkrio kako je Balak veoma neprijatno mirisao na terenu.

- Balak je smrdeo užasno. Sećam se da ga je čuvao Stravaj i da nije mogao da mu priđe od smrada na znoj. Možda je Balaku to bila taktika, ali trebalo je da stavi dezodorans - istakao je svojovremeno Čilavert.

Kurir sport