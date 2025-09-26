Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević istakao je danas, uoči gostovanja OFK Beogradu da očekuje uzbudljiv i neizvestan duel, uz dosta naboja, ali je dodao da priželjkuje da sve ostane u okvirima sportskog nadmetanja.

"To je stvar na koju ne mogu da utičem. Zasmetalo nam je što se promena desila baš na dan derbija. Mi smo jedina ekipa koja će putovati tamo, a kad bolje razmislite, sama činjenica da OFK Beograd igra kao domaćin u Zaječaru govori dovoljno", rekao je Blagojević.

On je naglasio da njegov tim čeka dug i težak put, ali i da u Partizanu postoji veliki motiv da se iz Zaječara vrate pozitivnog raspoloženja.

"Oni koji su u fudbalu znaju koliko je teško vraćati se sa dugog puta posle lošeg rezultata. Na nama je da damo sve od sebe da se to ne desi. Motiva nam ne nedostaje, ne samo zbog iznenadno nametnutog puta, već i zbog toga što smo analizom večitog derbija zaključili da smo bili ravnopravni Zvezdi, a u mnogim parametrima i bolji. Tužni smo zbog rezultata (poraz 1:2), ali nismo uzdrmani i imamo osećaj da možemo da se nosimo sa svim rivalima u ligi", poručio je trener Partizana.

Blagojević je potom govorio i o rivalu:

"Tim OFK Beograda je zaista dobro selektiran, sa velikim individualnim kvalitetom i dosta igrača koji su prošli kroz Crvenu zvezdu. To je ekipa koja je već pokazala snagu, dobili su TSC, Čukarički i Železničar. Siguran sam da nas čeka neizvesna utakmica, sa dosta naboja. OFK Beograd ima osam stranaca više od Partizana i to već dovoljno govori o kvalitetu. Ipak, voleo bih da ne bude tenzije van terena, već da dominira sportski ambijent." Trener crno-belih osvrnuo se i na poraz od Crvene zvezde u derbiju.

"Razočarani smo ishodom, verovali smo da možemo da se rezultatski suprotstavimo. Ipak, ono što nas hrabri jeste da je razlika u kvalitetu, kontroli igre i nametanju našeg stila mnogo manja nego ranije. To je proces koji zahteva vreme i svesni smo da će biti uspona i padova. Pred nama je težak raspored sa ekipama iz gornjeg doma, ali nijednu utakmicu ne gledamo kao prekretnicu, svaka je važna i svaku moramo da dobijemo maksimalno ozbiljno", rekao je Blagojević.

Partizan će u Zaječar otputovati bez povređenog Vukašina Đurđevića, koji je zbog povrede unutrašnjeg ligamenta kolena van stroja.