Odigrao je momak rođen u Požarevcu 2006. godine ukupno osam utakmica za prvi tim, a bio je projektovan za jednog od „bonus“ igrača u tekućoj sezoni.

Međutim, na jednom od prijateljskih mečeva Đorđević je doživeo neugodnu povredu, stradala je metatarzalna kost stopala, što je automatski značilo dužu pauzu, gotovo tri meseca.

„Iskreno, povreda se desila možda i u najtežem trenutku po mene, odradio sam odlične letnje pripreme na Bledu, igrao na mečevima protiv jakih rivala, ali po povratku u Beograd u poslednjoj proveri pred početak sezone dogodio se peh. Nije bilo prijatno u tom trenutku, ali sam imao podršku svih u Čukaričkom. Klub je produžio saradnju sa mnom u tom periodu, što mi je mnogo značilo, pokazali su mi koliko veruju u mene, čak i u toj situaciji kad me je povreda na duže odvojila od terena. Naravno, veliku zahvalnost dugujem i roditeljima i trenerima“, kazao je Luka Đorđević.

Mladi napadač Brđana, koji je imao odlične brojke prošlih sezona u kadetskoj i omladinskoj ligi, pojasnio je kako teče oporavak.

„Nosio sam longetu na početku, pa sam potom nosio čizmu, zatim su usledile terapije. Sad je već usledio lagani hod, a ako na snimku bude sve kako treba, od ponedeljka krećem i sa trčanjem. Verujem da ću posle reprezentativne pauze u oktobru biti spreman da se vratim na teren i da ću moći da pomognem ekipi“.

Priznaje Đorđević da mu je teže bilo na tribinama i pored malog ekrana, nego kad je na terenu.

„Naravno, gledao sam pomno svaku našu utakmicu u ovom periodu kad sam bio povređen, sve sam vrlo emotivno proživljavao. Uželeo sam se fudbala, saigrača, davanja golova. Jedva čekam da se vratim na teren“ kazao je Đorđević, koji je potom izdvojio dve utakmice:

„Protiv Radničkog iz Niša je bilo najteže gledati utakmicu. Imali smo igrača manje gotovo čitavu utakmicu, potom nesrećno primili gol nesrećno u poslednjim trenucima utakmice. Nismo zaslužili tada da izgubimo, bilo mi je baš krivo zbog toga. A protiv TSC-a je bilo odlično, raspucali smo se, delovali dominantno. Verovao sam u ekipu i kad je rival poveo“.

Iako igraju na istoj poziciji, Luku Đorđevića raduju partije i odlična forma Slobodana Tedića.

„Naravno, zaslužio je svojim trudom i borbom na treninzima i na terenu, posebno posle svega što mu se dešavalo i pehova koje je imao. Sve mu se na kraju vratilo, baš mi je drago što je tako, daje golove što je za napadača vrlo bitno. I Tedić i Pavov su vrhunski napadači, mnogo toga mogu da naučim od njih“.

Činjenica je da Čukarički forsira mlade igrače, to čini i u tekućoj sezoni, i pored činjenice da su teže povrede doživela dvojica „bonus“ igrača, Luka Đorđević i Mateja Prokopijević.

„Sad nam je došao i Matija Marsenić, dobar momak, dobar igrač. Svi se polako prilagođavaju zahtevima prvog tima, snalaze se dobro, daju doprinos ekipi“.