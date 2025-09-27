Slušaj vest

Polako, ali sigurno bliži se utakmica između Srbije i Albanije, koja će biti igrana 11. oktobra u Loeskovcu od 20.45 časova.

Ishod ovog meča umnogome će razjasniti ko će igrati u baražu za plasman na Mundijal 2026. godine. Srbija i Albanija odigrali su u junu nerešeno prvu utakmicu u Tirani, a rezultat je bio 1:1.

Neće igrati protiv Albanije - Nikola Milenković sa reprezentativcima Srbije Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Milenković u autu

Srbija u duelu protiv Albanije ne može da računa na Nikolu Milenkovića i Sašu Lukića, koji su dobili kartone u meču protiv Engleske (0:5) i moraće da propuste susret sa Albancima. Pored njih dvojice neće igrati ni desni bek Kosta Nedeljković, koji se povredio na treningu svog kluba Lajpciga.

Izostanak svakog fudbalera veliki je problem za selektora srpske fudbalske reprezentacije Dragana Stojkovića Piksija. To se posebno odnosi na Nikolu Milenkovića koji je bio stub odbrane Orlova, zajedno sa Milošem Veljkovićem i Strahinjom Pavlovićem.

Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska Foto: Starsport

Piksija boli glava

Enigma je ko bi mogao da nadomesti neigranje defanzivca Notingem Foresta. Ulogu centralnog igrača odbrane mogao bi da preuzme iskusni Veljković, koji je tu poziciju ranije i igrao u nacionalnom timu, a da desnu stranu popune Strahinja Eraković, ili Jan Karlo Simić.

Opet, Dragan Stojković poznat je kao trener koji voli da ukaže šansu mladim fudbalerima. Pa, zato ne bi trebalo bilo koga da začudi, da se na spisku igrača za meč protiv Albanije nađe i ime Veljka Milosavljevića.

Mladi defanzivac je nedavno iz Crvene zvezde prešao u Bornmut za 15.000.000 evra i svega tri dana po dolasku u Englesku, odigrao bez greške utakmicu protiv Brajtona (2:1). Čak je i poneo epitet najboljeg igrača tog meča. Posle toga nije igrao protiv Njukasla, a već u subotu Bornmut gostuje Lidsu, pa Srbija s nestrpljenjem čeka, hoće li mladi 192 centimetra Milosavljević zaigrati.

Šta je to pritisak - Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona Foto: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Momak za veliku scenu



Ono što bi Draganu Stojkoviću moglo da bude od koristi, kada je u pitanu Veljko Milosavljević jeste njegova uigranost sa Milošem Veljkovićem. Kao štoperski tandem odigrali su veoma dobro u dve utakmice za Crvenu zvezdu protiv Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Iako, crveno-beli nisu uspeli da se plasiraju u elitno takmičenje UEFA, Milosavljević je bio najbolji fudbaler Zvezde u obe utakmice.



Ali, utakmica sa Albanijom je od ogromnog značaja za Srbiju. I kao takva nosi veliki pritisak. Međutim, Veljko Milosavljević pokazao je igranjem za Crvenu zvezdu i Bornmut da ima mentalnu i fizičku snagu, bez obzira što mu je svega 18 godina.

Aleksandar Stanković, u dresu belgijskog Briža Foto: David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia

Najmlađi Dekijev sin je čudo



Novih imena na spisku selektora Dragana Stojkovića za duele protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar). Debije za Orlove mogli bi da upišu mladi vezni igrač Aleksandar Stanković iz Briža i napadač nemačkog Union Berlina Andrej Ilić. Najmlađi sin Dejana Stankovića Aleksandar trebalo bi da bude zamena za Sašu Lukića, dok bi 25-ogodišnji centarfor pojačao konkurenciju u napadu.

Aleksandar Stanković igra fantastično za Briž na početku sezone. Toliko dobro, da Inter ozbiljno razmišlja da na leto aktivira klauzulu i otkupi ga od prvaka Belgije za 25.000.000 evra. Da podsetimo, u julu, mladi Stanković se preselio u Briž za 10.000.000 evra.

Andrej Ilić u dresu Union Berlina Foto: Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Ilić nikada nije dobio šansu u Partizanu

Andrej Ilić je produkt omladinske škole Partizana, ali nikada nije dobio priliku u Humskoj. Morao je zaobilaznim putem, sam da sebi krči put i stvara karijeru. Posle epizodnih rola u Napretku i Javoru otisnuo se u inostranstvu.

Stigao je Letoniju u Rigu i tu pokazao sav svoj talenat, pa je za 1,1 milion evra prodat u Norvešku u Valerengu. I tu je bio produktivan, pa ga je za 3,75 miliona evra kupio francuski Lil, iz kojeg je u transferu vrednom 5.000.000 evra stigao posle jednogodišnje pozajmice u Union Berlin.