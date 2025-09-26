Slušaj vest

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja od utakmice svog tima protiv Vojvodine u 10. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije.

Utakmica je na programu u subotu od 19.30 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu, a sa druge strane ispred Kokovića stajaće njegov kolega Miroslav Tanjga.

– Mi izlazimo iz utakmice koju smo izgubili kod kuće. Mi smo prošlo kolo odigrali jako dobru utakmicu u svim fazama. Bilo je mnogo dobrih stvari, sad ćete vi da me pitate kako je bilo dobrih stvari, a izgubili smo… Bilo ih je, i moramo da težimo tome da, nezavisno od rezultata, pobedili ili izgubili, dobre stvari koje su bile na mestu zadržimo i unapredimo, a loše ispravimo. Ponavljam, nezavisno od rezultata – počeo je Koković.

Radomir Koković, trener fudbalera Železničara iz Pančeva Foto: www.fkzeleznicar.rs

Železničar čeka teško gostovanje.

– Veliki respekt prema ekipi Vojvodine. To je tim sastavljen od sjajnih individualaca. Međutim, pored tog jakog individualnog kvaliteta, oni svakako poseduju i identitet kao ekipa – igraju organizovano, čvrsto, sa puno agresije i puno duela. To je nešto što je nama falilo u prethodnih nekoliko kola i nešto na čemu ćemo morati da radimo sutra i u nastavku sezone. Mislim da će jedan od ključeva utakmice biti agresivnost, defanzivna odgovornost i defanzivni intenzitet, pogotovo kada su u pitanju druge lopte i 50–50 situacije. Mi nismo bili dovoljno dobri u tom segmentu prethodnih kola. Ove nedelje nadamo se napretku i siguran sam da ćemo u sledećoj utakmici videti pomak. Još jednom, teško gostovanje za nas, maksimalan respekt prema protivniku, ali mi naravno idemo u Novi Sad sa svojim ambicijama i željom da se pokažemo u najboljem svetlu.

Jasno je šta mora bolje u odnosu na duel sa OFK Beogradom.

– Mi smo protiv OFK Beograda primili prvi gol posle prvog šuta na naš gol, a i drugi gol takođe posle prvog šuta na naš gol u drugom poluvremenu. To je stvar fokusa i koncentracije. Desilo se na početku prvog i na početku drugog poluvremena. Evidentno je da nismo bili dovoljno koncentrisani od samog starta i da su to situacije koje moramo da rešavamo sa više odgovornosti i sa više žustrine. To je bio problem iz prethodnog kola, kao i protiv Crvene zvezde, i na tome smo radili ove nedelje. To je glavna pouka koju smo izvukli i ključna stvar koju želimo da pokažemo u Novom Sadu.

Zdravstvena situacija je dobra.

– Imamo samo Nikolu Jovanovića, koji još uvek nije na 100 posto. On se vratio iz povrede i trenirao ove nedelje, ali nisam siguran koliko će moći da pomogne u Novom Sadu. Svi ostali su zdravi i spremni da pomognu ekipi u sutrašnjem meču – zaključio je Koković.

Pred meč sa Vojvodinom, Železničar ima 12 bodova i zauzima deveto mesto na tabeli.