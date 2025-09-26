Slušaj vest

Trenutno na području Srbije, a uskoro i širom Evrope i sveta, svi oni kojima srce kuca za reprezentaciju Srbije, mogu da naruče i kupe dres, ali i brojne druge artikle iz veoma bogatog asortimana zvanične prodavnice Fudbalskog saveza Srbije.

Katalog prilagođen svim uzrastima, posebno ispunjen sadržajima za najmlađe, pruža dobar pregled, zatim i izbor kupovine dresa ili nekog suvenira u boji nacionalne zastave.

Foto: Petar Aleksić

Poseban sajt fan-šopa Fudbalskog saveza Srbije orlovishop.com i instagram stranica @fanshoporlovi omogućavaju svim zanteresovanim navijačima da lakše i brže dođu do željenog artikla koji ih dovodi u fudbalsku porodicu Srbije.

- Drago nam je da posle prve otvorene prodavnice na Terazijama, zatim i u "kući fudbala" u Staroj Pazovi, našim fanovima iz svih krajeva Srbije predstavimo oficijelni online fan šop fudbalske reprezentacije Srbije - ističe Maja Đorđević, direktorka zvaničnih prodavnica FSS.

Foto: Fss

- Milionskoj armiji naših navijača sada će biti pružena prilika da iz kućne atmosfere poruče omiljeni navijački artikal, suvenir ili dres sa posebnom porudžbinom, koja podrazumeva i prezime na poleđini dresa.

Ponuda je raznovrsna i prilagođena svim uzrastima, muškarcima i damama.

- U ponudi je kompletan asortiman koji posedujemo, počev od najnovije, originalne i kvalitetne Kapeli opreme, koju nose naši reprezentativci. Veliki je izbor ženske i dečije kolekcije u svim veličinama i bojama, kao i školskog pribora ili sportskih rekvizita.

Dres Srbije Foto: Fss

Promocija novog dresa doživela je veliki uspeh, tome u prilog ogromna potražnja, posebno plavog dresa.

-Veoma smo zadovoljni prodajom novog dresa, plava boja je dominantna u potražnji bez obzira da li se radi o odraslim osobama ili deci. Pravi hit je dukserica u kojoj reprezentativci izlaze na teren i slušaju himnu. I oprema u kojoj se zagrevaju naišla je na fantastičan prijem i reakciju kupaca.

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir

Maja Đorđević Foto: Fss