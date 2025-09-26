Slušaj vest

Trenutno na području Srbije, a uskoro i širom Evrope i sveta, svi oni kojima srce kuca za reprezentaciju Srbije, mogu da naruče i kupe dres, ali i brojne druge artikle iz veoma bogatog asortimana zvanične prodavnice Fudbalskog saveza Srbije.

Katalog prilagođen svim uzrastima, posebno ispunjen sadržajima za najmlađe, pruža dobar pregled, zatim i izbor kupovine dresa ili nekog suvenira u boji nacionalne zastave.

collage.jpg
Foto: Petar Aleksić

Poseban sajt fan-šopa Fudbalskog saveza Srbije orlovishop.com i instagram stranica @fanshoporlovi omogućavaju svim zanteresovanim navijačima da lakše i brže dođu do željenog artikla koji ih dovodi u fudbalsku porodicu Srbije.

- Drago nam je da posle prve otvorene prodavnice na Terazijama, zatim i u "kući fudbala" u Staroj Pazovi, našim fanovima iz svih krajeva Srbije predstavimo oficijelni online fan šop fudbalske reprezentacije Srbije - ističe Maja Đorđević, direktorka zvaničnih prodavnica FSS.

Strahinja Pavlović
Foto: Fss

- Milionskoj armiji naših navijača sada će biti pružena prilika da iz kućne atmosfere poruče omiljeni navijački artikal, suvenir ili dres sa posebnom porudžbinom, koja podrazumeva i prezime na poleđini dresa.

Ponuda je raznovrsna i prilagođena svim uzrastima, muškarcima i damama.
- U ponudi je kompletan asortiman koji posedujemo, počev od najnovije, originalne i kvalitetne Kapeli opreme, koju nose naši reprezentativci. Veliki je izbor ženske i dečije kolekcije u svim veličinama i bojama, kao i školskog pribora ili sportskih rekvizita.

1000006378.jpg
Dres Srbije Foto: Fss

Promocija novog dresa doživela je veliki uspeh, tome u prilog ogromna potražnja, posebno plavog dresa.

-Veoma smo zadovoljni prodajom novog dresa, plava boja je dominantna u potražnji bez obzira da li se radi o odraslim osobama ili deci. Pravi hit je dukserica u kojoj reprezentativci izlaze na teren i slušaju himnu. I oprema u kojoj se zagrevaju naišla je na fantastičan prijem i reakciju kupaca.

Ne propustiteFudbalSA SRBIJOM IDEM NA MUNDIJAL! NISAM ZBOG PARA OTIŠAO U SAUDIJSKU ARABIJU: Iako ima samo 20 godina reprezentativac veruje da nije zakopao karijeru
Jan Karlo Simić, fudbaler Al Itihada
FudbalNEMA VIŠE CRVENE BOJE! Ovo su novi dresovi fudbalera Srbije! FSS promovisao opremu za "orlove" - vraćen stari grb i plava boja... (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
FudbalJAČANJE SARADNJE SRBIJE I AMERIKE KROZ SPORT: FSS i Kapeli sport potpisali memorandum! Priznanje Stefanu Draškoviću!
Stefan Drašković, direktor kompanije Kapeli sport za Srbiju
FudbalEMOTIVNO, ISKRENO I SPONTANO! FSS dodelio Dijamantske i Zlatne lopte igračima koji godinama pišu istoriju srpskog fudbala!
FSS 10.jpg

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir

1000006377.jpg
Maja Đorđević Foto: Fss

- Uskoro će u ponudi biti i zimska kolekcija, koju će svako moći da poruči na našem sajtu, a sve novitete i vesti koje se odnose na nove kolekcije, razna sniženja, ali i nagradne igre, navijači će imati ekskluzivno na instagram stranici zvanične prodavnice Fudbalskog saveza Srbije. Radujemo se novim izazovima naše reprezentacije i zajedničkoj veri da podržimo naše momke na putu do ostvarenja velikog cilja, plasmana na Prvenstvo sveta u SAD, Meksiku i Kanadi - zaključila je Đorđević.