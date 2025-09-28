Slušaj vest

Igrao je u tri, verovatno najjače lige na svetu, bio i reprezentativac, a sada sa 31 godinom prolazi kroz najteže trenutke u životu.

Đerar Delofeu od januara 2025. godine nema klub, a poslednju utakmicu je odigrao pre više od dve i po godine, u januaru 2023. kada se vratio u tim nakon što je propustio sedam utakmica zbog povrede. Bio je tada član Udinezea, a protiv Sampdorije je ušao u igru 77. minutu, a izašao u 90.

Teška povreda kolena uništila je karijeru ofanzivnog fudbalera, ali i ozbiljno poremetila život.

- Ovo je mnogo više od povrede, blizu je trajnog invaliditeta, kao da imam protezu u kolenu. Ne mogu da napravim korak jer kost udara u kost i to je ozbiljna stvar. Borim se protiv biologije i svoje glave. Borba traje već dve godine, imam sreće što su svi iz mog tima uz mene - rekao je Delofeu.

Uprkos tome nekadašnji reprezentativac Španije mašta o povratku na teren.

- Biće teško, ali želim da ispišem istoriju. Verujem da mogu da postanem igrač koji je bio najduže odsutan sa terena i koji je uspeo da se vrati. To bi za mene bilo veličanstveno. Molim se za čudo, a želim to da uradim za svoju porodicu. Deca su rođena znajući da sam fudbaler, sad želim da me vide na terenu - poručio je Delofeu.

Španac je prošao kroz omladinsku školu Barselone, ali u prvom timu nije bio preterano uspešan. Išao je na pozajmice u Everton i Sevilju, nakon čega je plavi tim iz Liverpula otkupio njegov ugovor.

Igrao je Delofeu na pozajmici u Milanu, a Barselona je 2012. godine odlučila da ga vrati, međutim ni u drugom mandatu nije bilo puno uspeha, pa je Španac prodat godinu dana kasnije i to Votfordu. U Udineze je stigao 2020. godine i ugovorom bio deo ekipe do januara ove godine, iako dve godine pre toga nije igrao.

Skupio je veliki broj nastupa za mlađe kategorije reprezentacije Španije, bio je kapiten u uzrastu do 21 godine, a povremeno je bio deo seniorske ekipe.

