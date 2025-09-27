Slušaj vest

Fudbaleri Srbije u subotu 11. oktobra igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Albanije u Leskovcu i ovo će biti jedna od ključnih utakmica u borbi za Mundijal.

Gostujući u "Jutru" na televiziji Prva, Rade Bogdanović dotakao se ovog meča. Nije Bogdanović ni spomenuo selektora Dragana Stojkovića Piksija, ali je poslao jasnu poruku.

Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

- Utakmica sa Albanijom je ključ, posle igramo i sa Andorom. Ja mislim, 95 posto, da ćemo da dobijemo, jer imamo mi kvalitet. Ja ne znam da li jedna selekcija u Evropi trenutno ima boljeg golmana. Ja je ne znam. Voleo bih da mi neko kaže, ko može sa Milinkovićem Savićem, Rajkovićem, Petrovićem, hajde Svilar ne igra, ali to su vrhunski golmani, vidite im samo transfere. Na kraju krajeva, i oni su odlično branili svih ovih godina. I na poslednjoj utakmici u kojoj je bilo 5:0 za Englesku Petrović je vrhunske odbrane imao - rekao je Bogdanović, pa dodao:

- Duca Vlahović je golgeterski raspoložen, uvek opasan za gol. Utakmicu odlučuje individualni kvalitet nekog od naših igrača.

Šta vi mislite, ko će pobediti u meču između Srbije i Albanije? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču između Srbije i Albanije?

Usman Dembele
Dragan Stojković Piksi, Rade Bogdanović.jpg
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg
3 copy.jpg

 BONUS VIDEO:

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir