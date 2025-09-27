Slušaj vest

Poznat je Rade Bogdanović po tome što uvek kaže ono što zaista misli.

Tako je bilo i tokom gostovanja "Jutru" na televiziji "Prva". Pričao je o reprezentaciji Srbije, o Crvenoj zvezdi, ali i o Partizanu i aktuelnom stanju ovog kluba.

"Da vam kažem nešto, Partizan se nalazi u situaciji na koju ga je naterala beda i siromaštvo. Postali su siromašni zato što je prošla uprava jako loše radila, opustošili su kasu i otišli da sada gledaju iz svojih udobnih fotelja sa viskijem pored fotelje i sa tompusom u ustima agoniju jednog kluba, koji, da budem iskren, je stabilizovan dobrim delom", rekao je Bogdanović.

1/15 Vidi galeriju Miloš Vazura Foto: Starsport/FK Partizan, Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

Poručio je da je pomoć države Srbije bila izuzetno važna za crno-bele.

"Oni su sada dobrim delom oslonjeni na državu, država ih izdržava, država im je dala 16 i po miliona evra da opstanu. Nije bilo tu novca za dovođenje velikih i zvučnih imena, oni su se okrenuli svojoj mladosti i, kako da kažem, možda su u jednom delu napravili grešku što nisu doveli dva malo iskusnija igrača, da pokušaju da uđu u Ligu konferencije jer bi i tu dosta novca prihodovali i pokušali da se izvuku, da nisu samo oslonjeni na državni budžet".

Pohvalio je trenera Srđana Blagojevića, potpredsednicu za poslovna pitanja Milku Forcan i navijače crno-belih.

"Blagojević je jako skroman i kvalitetan fudbalski trener, koji je pristao na nešto što niko ne bi normalan pristao, da sedne na klupu Partizana u ovakvoj situaciji, bez para i igrača. Pokušava sa decom da napravi fudbalski mozaik. Marketinški jako dobro radi gospođa Forcan, ubacila je Partizanove bebe, to je aluzija na neku slavnu prošlost. Doći će i proći će dosta vremena da se vrate na staze slave, iako bih ja navijače proglasio za... Dao bih im nagradu za vernost, jer su podržali kada im je najpotrebnije bilo i i dalje podržavaju" rekao je Rade Bogdanović.

Bonus video: