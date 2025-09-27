Slušaj vest

Prednost Brentfordu doneo je Igor Tijago golom u osmom minutu, da bi isti igrač uvećao vođstvo pogotkom u 20. minutu.

Vođstvo Brentforda je u 26. minutu smanjio slovenački napadač Benjamin Šeško, svojim prvim pogotkom u dresu Mančester junajteda, dok je konačan rezultat postavio Matijas Jensen golom u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Mančester junajted je u 76. minutu imao veliku šansu da dođe do izjednačenja, ali je šut Bruna Fernandesa iz penala odbranio golman Brentforda Kuivin Keleher.

Oba kluba imaju po sedam bodova, Brentford zauzima 11. mesto na tabeli, dok se Mančester junajted nalazi na 13. poziciji.

Brentford će u narednom kolu u Londonu dočekati Mančester siti, dok će Mančester junajted biti domaćin protiv Sanderlenda.

(Beta)

