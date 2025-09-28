Prenos meča obezbeđen na televiziji.
KRAGUJEVČANI STIŽU NA MARAKANU: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Radnički 1923
Fudbaleri Crvene zvezde i Radničkog 1923 igraju meč 10. kola Super lige Srbije, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Utakmica je na programu od 19.00 časova, a beogradski crveno-beli su pobedili u svih sedam utakmica koje su odigrali u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok je Radnički 1923 odigrao devet mečeva i zabeležio tri pobede, četiri remija i dva poraza.
