Fudbaleri Crvene zvezde i Radničkog 1923 igraju meč 10. kola Super lige Srbije, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Utakmica je na programu od 19.00 časova, a beogradski crveno-beli su pobedili u svih sedam utakmica koje su odigrali u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok je Radnički 1923 odigrao devet mečeva i zabeležio tri pobede, četiri remija i dva poraza.

Fudbaleri Radničkog 1923
Milan Aleksić krajnje desno Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

