17:22

Sastavi

OFK BEOGRAD (4-3-3): Popović – Gobeljić, Đermanović, Momčilović, Despotovski – E. Ado, Cvetković, Šljivić – Bezera, Enem, Prucev.

PARTIZAN (4-2-3-1): M. Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Karabeljov – Sek, Vukotić, Trifunović – J. Milošević.

17:19

Dobrodošli na lajv prenos meča OFK Beograd - Partizan!

OFK Beograd dočekuje Partizan u Zaječaru - 18.30.