OFK Beograd - Partizan 18.30.
PARTIZAN LEČI RANE NAKON DERBIJA! OFK Beograd dočekuje crno-bele u Zaječaru! (SASTAVI)
Fudbaleri Partizana gostuju OFK Beogradu u Zaječaru od 18.30 - u meču 10. kola Superlige Srbije.
17:22
OFK BEOGRAD (4-3-3): Popović – Gobeljić, Đermanović, Momčilović, Despotovski – E. Ado, Cvetković, Šljivić – Bezera, Enem, Prucev.
PARTIZAN (4-2-3-1): M. Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Karabeljov – Sek, Vukotić, Trifunović – J. Milošević.
