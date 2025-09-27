Slušaj vest

Prednost Komu doneo je Niko Pas golom u 32. minutu, a izjednačenje Kremonezeu Federiko Baskiroto pogotkom u 69. minutu.

Komo je od 82. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad Hesus Rodriges dobio direktan crveni karton.

Komo zauzima sedmo mesto na tabeli sa osam bodova, dok se Kremoneze nalazi na petoj poziciji sa devet bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Komo u Bergamu protiv Atalante, a Kremoneze u Milanu protiv Intera.

